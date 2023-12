Yessenia Ramírez vio en el canal de su esposo la oportunidad de ser la voz de las mujeres

Yessenia Ramírez es una de las caras nuevas de canal ¡Opa! y siempre se caracteriza por su buen vestir.

Yessenia Ramírez es una de las caras nuevas que surgió con el canal ¡Opa!, que precisamente es propiedad de su esposo, Carlos Valenciano.

Ella fue la que ideó el programa ¡Opa! Hogar, el cual presenta ahora solo junto a Catalina Mendieta.

Esta valiente mujer, de 37 años, y oriunda de Ciudad Neily, pero ahora vecina de Santa Ana, nos confesó que en su pasado sufrió de diferentes abusos y por eso ahora le gusta ser la voz de esas mujeres que han pasado por lo mismo.

Conozca un poco más de esta nueva presentadora, quien empezó siendo esteticista.

- ¿Cómo nace la iniciativa para que usted se una el equipo de presentadoras siendo la esposa del dueño del canal?

La iniciativa nace de un principio que hemos tenido siempre y es ser voz para los demás. En mi caso, para las mujeres, puesto que vengo de una historia un poco fuerte en mi niñez y mi adolescencia, logré salir de ahí y cuando uno logra salir de algo es porque hay un propósito, no creo en la suerte, es un propósito que Dios tiene en la vida de cada uno y el mío ha sido ser esa luz de esperanza para todas las mujeres que sufren de violencia doméstica, de abusos, de abuso sexual.

Cuando él se sale de la política se queda con ese sinsabor y una cosa que siempre hemos creído es que hay que levantar la voz del pueblo y, ¿cómo se puede levantar la voz del pueblo? Pues con un medio de comunicación, entonces surge la idea de Gente ¡Opa! y bueno, a mí me gusta mucho hacer videos (en Tiktok), nos sentamos y dijimos: “¿qué es lo queremos fomentar con este canal?” Pues muy sencillo, vamos a crear un programa que sea la esencia mía, lo que creemos y somos como personas y, ¡Opa! Hogar surge de una idea mía y él estuvo de acuerdo.

Yessenia Ramírez es esposa del empresario Carlos Valenciano, dueño de canal ¡Opa!.

- Tengo entendido que es su primera vez en televisión ¿es así?

Yo no tengo experiencia de televisión en absolutamente nada, solo soy una mujer que tiene un programa que quiere ser esa voz de todas las mujeres y que podamos fomentar la familia, los valores, a Dios que es el centro de todo.

Mi intención es mostrarme tal cual soy yo, sin filtros ni guiones de nada. Además, de que me acompañé de Catalina Medieta y Johanna Ortiz (ya renunció) que de verdad son increíbles y me he agarrado mucho de ellas y todo fluye.

- ¿Alguna vez ideó trabajar en tele?

Nunca. Yo ideé estar en las comunidades hablando con las mujeres, hacer trabajo cooperativo de comunidad en comunidad, llevando la voz, dando esperanza y atendiendo las dificultades de las mujeres del campo, esa fue siempre mi visión, lo que pasa es que uno dice y Dios dispone de otra cosa y ahora tengo la dicha y la bendición de tener un medio donde puedo hacerlo.

- ¿Ya le ha tocado enfrentarse a las críticas de los televidentes?

Sí, he sido muy criticada por mi forma de vestir en televisión, me dicen que visto como una abuela, que qué ropa más fea, pero yo todo eso lo ignoro porque en realidad es un tema de cultura. Se dice que la mujer que presenta programas de televisión tiene que ser la mujer escultural, que enseña, que muestra, y yo tengo otro concepto, eso es un choque para la audiencia, pero a mí lo que me da es risa.

Yessenia Ramírez y Carlos Valenciano hacen una linda pareja.

- ¿Esta etapa de abuso la ha contado en el programa?

En ese tema me tengo que reservar un poco porque estoy escribiendo un libro que pronto será publicado y ahí van a poder conocer parte del extracto de toda la historia, pero sí es parte de mi historia, de dónde vengo, quién soy y cómo pude salir adelante, cómo lo logré y lo que represento como mujer.

- ¿Ese libro desde hace cuánto lo viene trabajando?

Desde hace dos años porque es muy tedioso, sensible, complicado, así que ha tenido que tener modificaciones, revisiones y no hemos terminado de escribir la historia, entonces puede ser que a mediados del próximo año ya esté listo.

- ¿Está basado solamente en su vivencia?

Toda, desde que estaba en el vientre de mi madre, basado en hechos reales. Es novelesco porque hay que cuidar mucho la identidad de muchas personas involucradas. Ha sido un trabajo durísimo, primero porque he tenido que revivir cosas que me han dolido, pero que ya he superado.

¡Opa! Hogar inició con Johanna Ortiz, Yesenia Ramírez y Catalina Mendieta, pero la primera decidió renunciar recientemente. (Tomada de Instagram)

- ¿A qué más se dedica?

Yo trabajo desde que tengo 9 años porque la situación en mi hogar no era la mejor, vengo de un hogar muy humilde y pues nos enseñaron a trabajar desde que tengo uso de razón. Soy esteticista y estudié Aviación, estoy estudiando Decoración de Interiores y me caracterizo más que todo por la creatividad, me encanta crear desde cero y transformar las cosas feas en obras de arte y muy bonitas, es como darle esa luz a lo que es oscuro, eso es lo que más me caracteriza como persona.

- ¿Cómo conoció a su esposo?

Nos conocimos cuando ambos estudiábamos Aviación en el aeropuerto de Pavas. La relación nace de una forma muy natural, a él se le olvidaron las llaves del carro y yo se las entregué porque cuando él salía del aula a mi me tocaba entrar al curso mío. Ese fue el primer contacto que tuvimos y así empezamos a conocernos y ya tenemos 10 años de estar juntos, muy felices y con todos los altibajos de un matrimonio. Carlos es un hombre maravilloso, que cre en la mujer y eso es lo que me encanta de él.

Mujer de familia Aviadora Amante de la decoración Yess es madre de una joven, de la cual no le gusta hablar mucho, y trabajó muchos años como esteticista en la clínica del doctor Erick Rojas. Llegó hasta aprender a volar, pero pocas veces ejerce la aviación, porque no sacó la licencia para volar con pasajeros. Lo estudió por hobbie. Su pasión ahora es la decoración de interiores más de tema de Navidad, tiene una gran villa llamada Noel, la cual este año montó en una tienda de artículos de hogar.