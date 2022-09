Yessenia Reyes confesó que “arrimón” de David Diach a Mambo no era planeado

La bailarina Yessenia Reyes sacó de la duda a un montón de curiosos que se preguntaban si el arrimón que le pegó David Diach a Mambo Núñez era o no parte de la coreografía que mostraron el domingo en Dancing with the Stars.

La salvadoreña estuvo de invitada en el programa La Platea, de TD Más, en el que dieron detalles de la presentación que tuvo junto con los dos panelistas del espacio. Ahí fue donde Yessenia soltó la bomba.

“Eso fue inspiración del momento, yo dije: ‘bueno chicos, está bien no voy a decir nada, súper, si se sienten bien yo los apoyo”, dijo Reyes muerta de risa.

“Yo no lo monté para que sepan, así no era, pero bueno”, agregó.

Mambo por su parte, aseguró que la idea era ver a Yessenia o a la cámara en ese momento, pero cuando David se le acercó tanto, tuvo que voltear su mirada rápidamente a ver qué estaba pasando detrás de él.