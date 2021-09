Yessenia Reyes cuenta cómo son sus días alejada de la pista de Dancing with stars

Yes se ha dedicado a pasear mientras trabaja. Cortesía. Yes se ha dedicado a pasear mientras trabaja. Cortesía.

Yessenia Reyes sin duda es una de las bailarinas más conocidas, carismáticas y hasta polémicas de Dancing with stars.

Su paso en el programa no ha pasado desapercibido, pues en más de una ocasión ha dado de qué hablar, ya sea por sus sensuales bailes, alguna cara cuando no está satisfecha con una calificación y hasta por rumores fuera de la pista, gracias a la pasión que le pone a su trabajo.

Sin embargo, como el formato no se asoma en las pantallas de Teletica desde hace casi dos años por culpa de la pandemia, le perdimos un poco la pista y por eso decidimos buscarla.

La bella salvadoreña está enfocada en su academia de baile y en pasear por el mundo, ya que se convirtió en una especie de agente de viajes tanto a nivel local como en el extranjero.

De su vida sentimental habla poco, pero está felizmente casada desde hace varios años.

En la cuarta temporada la salvadoreña hizo pareja con Daniel Carvajal Fotos: Jeffrey Zamora En la cuarta temporada la salvadoreña hizo pareja con Daniel Carvajal Fotos: Jeffrey Zamora

-¿Qué ha hecho en estos casi dos años alejada de las cámaras?

Vieras que he mantenido mi academia, he seguido trabajando en eso que es la parte más fuerte de mi carrera y aparte de eso, soy una de las presentadoras de un programa de turismo nacional llamado Destino ideal. Ya vamos por la tercera temporada y estoy muy contenta con eso porque me ha permitido abrirme en la parte de comunicación que es mi otra carrera.

Gracias a eso me surgió una opción de trabajar para la agencia Egypt tours, que tiene sede en el Cairo y ser como la comunicadora del mundo árabe.

-¿Cómo fue la experiencia por allá?

Una experiencia de vida porque me encontré con muchas realidades, son lugares que salen en la Biblia, no podía creer que estuviera en un crucero en el mar Rojo, anduve hasta en submarino ahí, además de ver los Colosos de Ramsés, la esfinge, pasé una noche en el desierto, era increíble, yo soy amante de la historia y fue algo impresionante. A mí me tocaba subir el recorrido a las redes sociales de la agencia y por supuesto a las mías.

-¿Qué tal su carrera de baile?

Sigue superactiva, trabajaba en línea con varios proyectos que me funcionaron bastante y ahorita estamos de manera presencial, con competencias nacionales e internacionales.

De hecho nos fue muy bien en la última Stage dance championship, ganamos 45 títulos, entre ellos, mejor director de Costa Rica, mejor bailarín y mejor academia de danza y el gran Campeón que es el premio que se le da a la academia más completa, era un trofeo más grande que yo y fue un empujón grande para mí y mi academia porque pronto voy a abrir mi nuevo estudio en Los Yoses, de hecho los que quieran ser parte pueden buscar toda la información en mis redes sociales.

-¿Qué tanta falta le ha hecho Dancing?

Vieras que mucha, pero más que todo estar con los compañeros coreógrafos, llevábamos seis años compartiendo prácticamente seis meses por año, hemos intentado vernos, pero no es lo mismo. También me hace mucha falta la producción y la adrenalina que se sentía en la pista.

La profe Yes es muy exigente y eso hace que los premios lleguen a cada rato. Cortesía. La profe Yes es muy exigente y eso hace que los premios lleguen a cada rato. Cortesía.

-¿Qué sensación le da al saber que es poco probable que el programa regrese pronto?

Un poco de tristeza, la productora, Vivian ( Peraza), nos dijo que era casi imposible que tomaran en cuenta a Dancing dentro de los proyectos porque es el programa que requiere más contacto físico, tendríamos que estar como en burbuja y eso es muy complicado, por eso es claro que no va a volver.

-Se decía que la próxima temporada iba a ser más especial por ser la 7...

Claro, esperábamos que tiraran la casa por la ventana por ser la sétima, pero los planes de Dios son diferentes, creo que cuando se dé, va a ser algo grande. No lo veo tan imposible.

-¿Cómo es su vida cuando está Dancing?

Vieras que cuando está y cuando no está, la gente te tiene en mente, sino fuera por eso no tendría estos proyectos y otros trabajos más, obviamente no es el mismo bombazo que cuando está en tele, pero siempre recuerdan lo que uno ha hecho. Incluso las mismas alumnas llegan buscando a Yessenia la de Dancing.

-¿Cómo está sentimentalmente?

Bien, contenta con mi pareja, pero no me gusta hablar mucho de mi vida sentimental porque la gente siempre me arrastra con eso y eso me cansa un poco.

-Quiere decir que la gente notaba la pasión que le ponía al trabajo...

Totalmente, creo que la gente se creyó todo lo que se decía.

-¿Qué sueña?

Vieras que ahorita estoy muy ilusionada porque quiero tener uno de los mejores estudios de danza de San José, sueño también, en unos años tener hijos, me encantaría andar un mini Yess con un tutú, pero de momento estoy enamorada de la Yessenia artista y empresaria.