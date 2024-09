Yessenia Reyes jamás olvida cuando bailó para el italiano Andrea Bocelli y cómo logró que la escogieran

Yessenia Reyes, bailarina y coreógrafa, ha bailado para muchos artistas, pero uno de los más especiales fue Andrea Bocelli.

Yessenia Reyes ha tenido la oportunidad de bailar para muchos cantantes; sin embargo, nunca olvida cuando estuvo en el escenario junto a Andrea Bocelli.

Sobre todo, porque al ser contratada ni sabía que bailaría para el italiano, en el concierto que dio en el 2018 en Parque Viva junto a la Orquesta Sinfínica Nacional.

La bailarina de muchos de los formatos de Teletica contó que la oportunidad laboral le llegó de sorpresa y que fue hasta días después que le dijeron quién estaría en el escenario.

“Me pidieron que enviara un casting a Italia y luego de unos días me dieron la noticia que había sido escogida para ser la coreógrafa y bailarina principal del concierto del maestro Andrea Bocelli. No lo podía creer, lloré mucho, era un gran paso en mi carrera y un honor como artista”, mencionó.

Yessenia Reyes contó que ese abrazo de Bocelli fue espontáneo.

De aquel hermoso momento guarda una fotografía muy especial, capta el momento en que el artista le dio un abrazo frente a todo el público.

Según recuerda, al terminar la canción la coreografía finalizaba en que tenía que tomarlo de la mano, pero él decidió abrazarla, pues le tomó mucho cariño.

“Nos conocimos antes de camerinos; de hecho, compartí un montón con su esposa, con su hija, quien también vino en esa ocasión; con el mánager, y se portaron superbién, fue increíble. Y lo del abrazo pasó porque en el final de la coreografía coincidía en que yo me acercaba a él y le tomaba la mano para terminar la canción y como recostada a él, y al terminar la canción él se volvió me acarició la cabeza y el rostro y luego me abrazó. Eso fue demasiado increíble”, dijo muy emocionada al recordarlo.

Yess no solo es una gran bailarina en nuestro país sino en cada concurso internacional que participa.

Yess contó que en ese concierto participó casi que en todas las canciones del italiano y que le llamó mucho la atención la humildad del artista.

Ella será una de las bailarinas que estará en el programa Mira quién baila de Teletica, así que pronto la volveremos a ver en la pista cada domingo.