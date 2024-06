Yiyo Alfaro apareció en redes como poquísimas veces y, de fijo, cortó respiraciones

José Miguel “Yiyo” Alfaro les hizo una pregunta a sus seguidores usando una pícara fotografía de él donde aparece como poquísimas veces lo ha hecho en redes.

De fijo, el presentador de canal 7 les cortó la respiración a más de una –y de uno– con la imagen, donde dejó al descubierto sus músculos y bronceado.

“¿Con ganas de una escapada a la playa?”, preguntó el también actor y empresario a sus seguidores, mientras les daba una opción que promocionó en la historia para ir a un lugar de esos.

Yiyo Alfaro, presentador de canal 7, Teletica (Instagram)

LEA MÁS: Yiyo Alfaro aprovechó que Bismarck Méndez visitó San Carlos para inventarle un gracioso apodo

Yiyo casi no exhibe sus músculos a los cuatro vientos –como sí lo hace su gran amigo y entrenador Bismarck Méndez–, pero esta vez sorprendió con el taquito de ojo que dio.

En noviembre del año pasado, el presentador de ¡Qué buena tarde! había mostrado alguito de su cuerpo cuando se levantó la camisa para compararse con una foto de cuatro años antes.

“Tomé la decisión de buscar un estilo de vida más saludable, no estaba feliz con el camino que estaba tomando, y no significa que ahora no me doy mis gustos; tal vez, más consciente, pequeños cambios con gran actitud, vamos por más, solo llevo un poco del recorrido”, escribió Yiyo en Instagram en aquel momento con una foto de su antes y después.

Alfaro le pone bonito al gimnasio entrenado por el Patacón, y los fines de semana es común verlos juntos practicando ciclismo, entrenamientos que, si juzgamos por lo visto, le han dado muy buenos resultados al guapetón, quien sigue aferrado a su soltería.