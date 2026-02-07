Farándula

Yiyo Alfaro cambia de look y así luce con su nuevo corte

“Nuevo look de los 40”, dijo el presentador al compartir el gran cambio que se hizo

Por Manuel Herrera

El presentador de Teletica, José Miguel “Yiyo” Alfaro, sorprendió a propios y extraños este viernes al mostrar un drástico cambio de imagen que de inmediato dio de qué hablar en redes sociales.

El comunicador decidió renovar por completo su apariencia y despedirse de uno de los rasgos más llamativos que lo caracterizaban desde hace años.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro presumió su nuevo look este viernes. (Instagram/Instagram)

“Nuevo look de los 40”

Fue el propio Alfaro quien compartió el cambio por medio de su cuenta de Instagram, donde publicó varias fotos y videos luciendo su nuevo corte de cabello.

“Nuevo look de los 40”, escribió el presentador junto a las imágenes.

Además, dejó claro que el cambio fue total y sin vuelta atrás.

“Adiós cola y pelo tan largo”, agregó Alfaro confirmando que decidió cerrar una etapa de su imagen personal.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro se cortó bastante su cabellera. (Instagram/Instagram)

Seguidores reaccionaron de inmediato

El nuevo estilo de Yiyo Alfaro generó una avalancha de reacciones entre sus seguidores. Algunos se mostraron incrédulos ante el cambio, mientras que otros no dudaron en elogiarlo.

“Estás guapo. ¡Qué buen estilo de corte de pelo!”, “mentiras, ¿qué?”, comentaron algunos usuarios.

Corazones y caritas de asombro

Además de los mensajes, muchos seguidores reaccionaron con caritas de asombro y emoticones de corazón, dejando claro que el cambio de look del presentador de Teletica fue bien recibido y no pasó desapercibido.

Yiyo Alfaro
Yiyo Alfaro cambió de look para sus 40 años, según dijo. (Instagram/Instagram)
