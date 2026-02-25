Yiyo Alfaro celebra sus 40 años y esta fue la inesperada petición de Choché Romano

Bismarck Méndez fue uno de lo primeros en felicitar a Yiyo Alfaro en sus redes por llegar a los 40 años. (redes/Instagram)

El presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro celebra este 25 de febrero la llegada a sus 40 años, una fecha especial que no ha pasado desapercibida para quienes lo rodean y lo estiman.

La figura de ¡Qué buena tarde! de Teletica ha cosechado a lo largo de los años no solo una sólida carrera en la televisión nacional, sino también amistades entrañables.

Uno de los primeros en dedicarle un emotivo mensaje fue su gran amigo Bismarck Méndez, presentador de De boca en boca, quien compartió un video lleno de recuerdos y fotografías de los múltiples paseos que han disfrutado juntos.

“El Rastica llegó a sus 40. Bienvenido a la mejor parte del viaje”, escribió el conocido “Patacón”, dejando claro el cariño y la complicidad que los une.

Bismarck Méndez le hizo este video a Yiyo Alfaro por su cumpleaños

Minutos más tarde de dicha publicación, Choché Romano sacó pecho y dejó claro que su amistad con Yiyo se dio primero.

“Ya son 21 años celebrando cumpleaños juntos. Mae, no puedo creer que uno de los dos ya llegara a los 40. Cuántas historias por contar, mae, cuántas risas y vivencias, más todas las que nos faltan. Por otros 40 más juntos sembrando esfuerzo y mucho trabajo y cosechando muchísimos logros… como siempre", le escribió.

Yiyo Alfaro y Choché Romano son amigos desde hace más de 20 años. (redes/Instagram)

Choché además le hizo una petición muy personal al cumpleañero, y no solo que su “bromance” dure muchos años más, sino que también lo haga tío pronto.

“Que ese nuevo ciclo nos traiga por lo menos una boda o al menos un chamaquito”, agregó.