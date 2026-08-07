Yiyo Alfaro confesó el miedo que enfrentó cuando decidió dedicarse al mundo del entretenimiento

José Miguel “Yiyo” Alfaro confesó este jueves el miedo que enfrentó hace 20 años cuando tomó la decisión de dejar su trabajo de oficina para dedicarse al mundo del entretenimiento.

El popular presentador de televisión habló sobre eso luego de que una persona lo consultó en la cajita de preguntas de Instagram.

Yiyo Alfaro lleva dos décadas dedicado al mundo del entretenimiento. (Instagram/Instagram)

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“Me daba mucho miedo”

“El miedo que más tuve con esto es que ya yo tenía una carrera en contabilidad y estaba estudiando mercadeo. Me daba mucho miedo, sobre todo, porque siempre he tratado de ser el orgullo de mis papás y me daba mucho miedo tener que llegar a la casa a decir que estaba dedicándome a esto y me daba más miedo todavía llegar a decir: ‘papá, mamá, no me sirvió de nada esto que estaba haciendo’”, afirmó el también empresario.

Yiyo recordó que para ese entonces tenía 19 años, un trabajo fijo, un primer título que lo respaldaba y estudios encaminados hacia su segunda carrera: la de mercadólogo.

“Tenía mis carreras, tenía un buen trabajo. Era asistente de contabilidad y después mercadólogo. Tan joven ya tenía todo eso y trabajo. Tenía todo, tenía plata, y un día dije que no era lo que quería hacer toda mi vida y me tuve que atrever a lo que yo quería”, refirió.

Yiyo Alfaro y Choché Romano desarrollaron su carrera en el medio desde que eran unos chiquillos. (redes/Instagram)

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Un giro a su vida

Renunció a su trabajo y le contó a su familia su decisión de dedicarse a hacer obras de teatro, algo que impactó a su mamá.

“Renuncié a todo, llegué a la casa a explicar y decirles que iba a irme en una buseta a hacer obras de teatro porque me pagaban 15 mil colones al día. Tenía 19 años, casi 20 y mi mamá me decía que qué estaba haciendo y eso fue hace 20 años y desde entonces vivo en este ecosistema que ya conocen y me alegra muchísimo haber tomado esa decisión en ese momento”, recalcó.

Yiyo Alfaro confiesa el miedo que enfrentó cuando decidió dedicarse al mundo del entretenimiento

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Alfaro ha participado en proyectos de teatro, televisión y radio y también es dueño de una productora.