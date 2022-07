Yiyo Alfaro da una lección de vida en sus redes sociales

El presentador de ¡Qué buena tarde! Yiyo Alfaro empezó muy positivo este lunes y compartió una experiencia que ha vivido en varias oportunidades, gracias a lo bien que se lleva con sus tatas.

Yiyo escribió un sentido mensaje en sus redes sociales en el que demuestra que sus papás han sido una bendición en su vida.

“Honrar a padre y madre, y no vengo a hablarles desde el punto de vista religioso porque creo que ustedes saben que no soy así, es más bien una historia que me sigue pareciendo mágica. En varias ocasiones que tal vez mis padres han ocupado algo especial ya sea para ellos, a lo mejor relacionado con su salud, para la casa, llevarlos a algún viaje y no precisamente fuera de nuestras fronteras después de muchas de esas cosas, como le digo de manera mágica y durante varios años después de esas cosas me parecía muy simpático se me dublicaba el trabajo, y los ingresos, en ocasiones me depositaban de proyectos la cantidad exacta que le había destinado para mis papás, que loco verdad? Y así como le digo el monto exacto.

Yiyo Alfaro es muy apegado a sus papás. Instagram

“Pues no vengo a decirle que sea un asunto monetario nada más, si no a tratar con mis redes también hacer y dejar algo bueno, a lo mejor alguien más joven no le interesa esto, porque lamentablemente empezamos a apreciar a nuestros padres cuando ya estamos más grandes y los entendemos o cuando ya no están, o solo hacemos algo por ellos el día del Padre, el día de la Madre, el día de cumpleaños o navidad. Iniciando así la semana y el día quería dejar eso en ustedes, honre a su padre y a su madre, es algo mágico, Dios, la energía, la vida, el karma, como usted quiera llamarlo, pero es real, hágalo de corazón sin esperar nada más que la recompensa de ver a sus padres bien. Que todo le salga genial esta semana...”, contó Alfaro.

Nuestros respetos para Yiyo por compartir tan lindo mensaje.