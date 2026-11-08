Yiyo Alfaro hizo fiesta de Halloween, presumió a su novia y adivinen quién no estuvo entre los invitados

Yiyo Alfaro ya no oculta a su novia Fabiola Monge en sus redes sociales. (redes/Instagram)

El presentador de ¡Qué buena tarde!, Yiyo Alfaro, se puso en modo Halloween y organizó una fiesta en su casa, donde no solo compartió con varios amigos, sino que también dejó ver a su novia, Fabiola Monge.

En sus historias de Instagram, Yiyo mostró algunos momentos del festejo y volvió a darle protagonismo a su pareja, a quien desde hace poco comenzó a mostrar públicamente, pese a que tienen varios años de vivir juntos.

La pareja se metió de lleno en el ambiente de la celebración y ambos se disfrazaron de vampiros. Entre los invitados también estuvieron amigos de la productora donde Yiyo realiza su pódcast y su gran amigo Bismarck Méndez, quien se lució con un disfraz de Pedro Picapiedra.

Yiyo Alfaro y su novia hicieron fiesta de Halloween en su casa

Sin embargo, hubo una ausencia que llamó la atención y fue la de Choché Romano, uno de los grandes amigos de Yiyo, quien no apareció entre los invitados que el presentador mostró en sus redes sociales.

Su ausencia no pasó inadvertida en medio de una celebración donde Yiyo compartió con varias de las personas más cercanas a él.

Revisando las historias de Choché, el motivo estaba más justificado, pues ayer también se realizó la fiesta de cumpleaños de la pequeña María del Mar, sobrina del colochudo, por lo que tuvo que priorizar por el lado de la familia.

Yiyo Alfaro y su novia hicieron fiesta de Halloween en su casa

Aunque Halloween fue hace varios días la pareja, quien había decorado toda su casa, decidió hacer un festejo así antes de quitar toda la decoración.