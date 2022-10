Yiyo Alfaro se va en menos de un mes para Qatar, pero no en el mismo avión de Teletica

Yiyo Alfaro viene llegando de pasar unos días en Turquía y ya está haciendo maletas para jalar rumbo al Mundial de Qatar. Cortesía

Desde que Teletica anunció que, para la cobertura del Mundial de Qatar, llevará un equipo de 30 personas muchos especularon que uno que se subirá a ese avión es el presentador José Miguel “Yiyo” Alfaro.

El conductor de ¡Qué buena tarde! sí irá a cubrir las incidencias del mundial; sin embargo, no viajará con sus compañeros de canal 7 sino que él se va antes y con todo pago por sus patrocinadores.

Yiyo ya recibió la confirmación de su boleto de avión y jala el próximo 8 de noviembre, pero antes de llegar a Doha, capital de Qatar, se dará una paseadota como parte de su trabajo.

- ¿Qué es lo que le va a hacer a Qatar?

Yo tengo mi productora Sy Films con la que hago los cortos; entonces, mi productora le va a dar el servicio al canal porque yo tengo que ir a grabar a allá para marcas como Gollo, BAC, Imperial, Aliss; o sea, yo voy a Qatar por mis marcas, ellas son las que me mandan. Estas marcas contrataron a mi productora para que les vaya a grabar, soy el enviado de ellos.

Aprovechando que yo voy a estar allá y que el canal no tiene que pagar un boleto más por mi, yo le voy a dar ese servicio al canal. Un productor amigo me dijo que somos como el Vaticano, estamos adentro, pero tenemos nuestra propia legislación.

- ¿A qué se refiere con servicios al canal? ¿Serán intervenciones solo para ¡Qué buena tarde!?

Sí, pero también en el programa que se está preparando, el Show del Mundial; hay una cápsula, por ejemplo, de una de una de las marcas y yo soy el que la presento porque soy su enviado especial. Yo voy a estar todos los días, en los 35 programas del Show del Mundial pero por mi cliente, y resulta que es el mismo cliente del canal.

El canal no me paga nada, pero sigo siendo colaborador durante esos días. El canal me da los permisos y obviamente, es un ganar ganar.

Video: ¡Qué injusticia! En promo de Teletica para el Mundial, Melissa Alvarado es protagonista

El presentador contó que su nueva filosofía de vida es viajar mucho y conocer el mundo. Cortesía

- ¿Cuándo se va?

Me voy el 8 de noviembre, pero mi ruta es diferente a la de ellos porque yo soy el primero en irme. Pero me voy a Alemania primero, estoy allá entre tres o cuatro días ya que voy a ir a investigar cómo están nuestros contrincantes. Después voy otros cuatro días a España pues es otro de los equipos contra los que nos enfrentamos y un día antes de la inauguración del mundial ya estaré en Doha para cubrir hasta el 1° de diciembre que es el último partido de la Sele.

Después de ahí mi misión es devolverme a España el 2 de diciembre y esperar a ver cuál país de Europa está avanzando a la final para irme a ese país a hacer notas. Regreso el 10 de diciembre.

- ¿Allá en Qatar se va hospedar con los del canal?

Yo nunca he ido a un mundial con el canal, siempre he ido independiente (este será su tercero) y no; ellos alquilaron una casa y yo voy a estar en un apartamento a 20 minutos del estadio con mi equipo de producción. Vamos el director, el camarógrafo y un editor.

- ¿Usted va a hacer únicamente lo que le pidió cada marca?

Entre la marca y Sy Films hicimos un plan de qué es lo que ellos quieren y qué es lo que se puede hacer. Llevamos meses en esto y, es más, la primera reunión que tuvimos con los clientes fue después de que la Selección clasificó.

Yo regreso el 10 de diciembre para hacer todo lo de Navidad del canal y, es muy probable, que en marzo o en abril regrese a Turquía a hacer un documental. Yo ya decidí que mi vida es esto, yo quiero pasar montado en muchos aviones y conociendo muchos países.

La presentadora Natalia Rodríguez también va para el mundial a trabajar para sus marcas. Instagram

- ¿Quién lo va a sustituir en el programa ese mes que usted no estará?

Sophia Rodríguez es parte del staff de ¡Qué buena tarde! Ella estará full con nosotros, también va a estar por ahí Choché (Romano), que siempre ayuda y la producción está viendo si va a tener a alguien más porque Natalia (Rodríguez) tampoco va a estar pues igual va para el mundial. Creo que no habrá ningún problema porque igual Naty y yo vamos a estar enviando mucha información del mundial todo los días.

- ¿Qué significa para usted ir a su tercer mundial?

Me siento muy contento porque este es mi tercera cobertura mundialista; cuando trabajaba en canal 9 fui a Brasil 2014, hace cuatro años fui a Rusia y ahora a Qatar. Hace diez años también estuve en las Olimpiadas de Londres 2012; entonces, lo siento como un buen currículum para mi carrera.

Ya sé a muchas cosas a las que me enfrento, ahora tengo tecnología que no tenía hace 10 años para facilitar mi trabajo; entonces, vamos con todo el profesionalismo y, como le digo, llevo en mis hombros muchas marcas fuertes que esperan su presencia allá así que es un trabajo muy arduo.

Yiyo cuenta además con el patrocinio de una agencia de viajes que le facilitará su estadía en los países que estará. Cortesía

- ¿Ya tiene algo preparado para el día de la partida?

En Europa está muy frío para esa temporada, entonces, la ropa será muy abrigada y pienso llevar ropa cómoda. Tengo muchas camiseta de la Sele que no pueden faltar, tengo muchas camisas que me está regalando la gente, lindísimas, que tienen cosas alusivas al país, que con un perezoso, que con una bandera, la carreta, entonces, esta vez quiero llevarme este tipo de camisetas para ir bien identificado como costarricense.