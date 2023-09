Yiyo Alfaro ya encontró la iglesia donde se quiere casar, solo le falta la novia, ¿quién se apunta?

A Yiyo Alfaro ya lo quieren ver casado y con hijos, pero lo que le falta es la novia. Instagram

El presentador Yiyo Alfaro ya tiene muy claro dónde se quiere casar, lo que aún no encuentra es con quién.

El conductor de ¡Qué buena tarde! compartió en su cuenta de Instagram un video en el que mostró la iglesia donde desea en un futuro decir “sí, acepto” frente a un sacerdote, pero eso sí, nos aclaró que eso no quiere decir que ya desea casarse.

Yiyo Alfaro se quiere casar en esta iglesia

Según dijo el también actor, fue que simplemente salió a andar en bicicleta por el lado de Grecia, en Alajuela, y se topó con la edificación y ésta le llamó mucho la atención y quiso compartirla con sus seguidores, pero que eso no quiere decir que quiera dejar la soltería.

“Yo no me quiero casar, solo dije: ‘cuando me case ya tengo la iglesia’. No sé ni por dónde queda, solo andaba por el lado de Grecia y me apareció. Solo vi bonita la iglesia y luego me fui a tomar café, contó.

Yiyo contó que la capilla queda en Grecia y que solo quiso vacilar con que ahí se casaría porque de momento no está pensando en pasar a la vida seria. Instagram

Hace unos días hasta le crearon una imagen de cómo sería un hijo suyo gracias a la Inteligencia Artificial, lo cual también le sorprende que la gente quiera verlo casado y con hijos.

Yiyo comentó que ese tipo de publicaciones le hacen mucha gracia y que por eso vacila con el tema, pero que de momento ni novia tiene porque está muy enfocado en algunos proyectos con su productora audiovisual.

“Ahorita estoy con mi empresa Sy Films Project haciendo algunos comerciales, seguimos con la producción de otro cortometraje con el que vamos a competir afuera, eso lleva mucho tiempo, así que bueno, todos los días le dedicamos un poquito y ya pronto lo tendremos terminado”, mencionó.

En el podcast que tiene con Choché Romano se la pasan vacilando del tema del matrimonio.

Además, dice estar muy feliz que el pódcast que tiene con su gran amigo Choché Romano siga siendo uno de los más escuchados en Spotify y nos adelantó que en octubre se irá de viaje a Las Vegas, Nevadas a hacer unas grabaciones para su productora.