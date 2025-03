Yiyo Alfaro ya no puede seguir ocultando la verdad y deja ver quién es su amada

Yiyo Alfaro es considerado uno de los solteros más piropeados del país; sin embargo, su corazón ya tiene dueña. (Instagram/Instagram)

El presentador Yiyo Alfaro, del programa ¡Qué buena tarde!, ya no puede seguir ocultando lo enamorado que anda y, la verdad, que ya no es un hombre soltero, pues aunque aún no esté casado, está más que comprometido que su amigo Choché Romano.

Esta semana, José Miguel Alfaro González cumplió 39 años y las felicitaciones en sus redes sociales no faltaron.

Obviamente, su nuevo amor, llamada Fabiola Monge, quien en redes aparece como “Fabi Macha”, no dejó pasar la oportunidad para hacer un lindo posteo felicitando a su amorcito.

Ella subió una historia con varias fotografías en las que aparecen bien acarameladitos y evidenciando que el amor entre ellos va viento en popa.

“¡Feliz cumpleaños, mi amor! Dios te bendiga y que siempre nos disfrutemos la vida así de bonito. Te amo”, le escribió en la publicación.

Fabiola Monge es la novia de Yiyo Alfaro desde hace más de un año. (redes/Instagram)

LEA MÁS: Yiyo Alfaro mostró por primera vez a su guapa novia

Aunque él ha tratado de mantener su relación en el anonimato o por lo menos lejos de los reflectores públicos, a ella no le importa demostrar cuán enamorada está, pero pareciera ser que eso pronto cambiará.

Al menos, ya la sacó un día de estos en una publicidad de un hotel, en la cual ella va caminando de espaldas, porque antes, si acaso, se le veían solo las manos en las historias del presentador.

La figura de Teletica y la joven, experta en cocina y amante del ejercicio, tienen más de un año de relación y hasta viven juntos en Santa Ana, por eso decimos que está más que casado.