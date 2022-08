Yiyo y Natalia presentarán nuevo programa de Teletica

Teletica transmitirá su primer reality de cocina. Se trata de un programa que se llamará Manos a la Maseca y en él cuatro personas lucharán durante cinco sábados para convertirse en el chef más carga del show.

Natalia Monge y Yiyo Alfaro serán los presentadores. José Cordero.

El espacio empezará a salir en la pantalla del 7 a partir del sábado 27 de agosto a las 8:00 p. m.

Los presentadores del nuevo espacio serán Natalia Monge y Yiyo Alfaro.

Yiyo Alfaro y Natalia Monge harán yunta en tele.

Aparte de ellos, en el programa también participarán los reconocidos chef Sophia Rodríguez, Rafa Calderón y Oscar Castro, quienes serán los encargados de decir cuáles platillos les gustan y cuáles podrían mejorar.

“Mi deber es llevar el hilo conductor del programa, entonces podría meter la cuchara o literalmente las manos en la masa. Ha sido superbonito trabajar con Yiyo, tenemos muchas cosas en común y vacilábamos porque soy la primera con la que puede hablar, tomarse fotos y que no nos involucren sentimentalmente como le pasa muchas veces, me gustó porque es un caballero y vacila mucho y eso siempre se agradece cuando uno está horas de horas en un set”, dijo Monge sobre la oportunidad.

Pellizcando.

Yiyo cuenta que durante todas las grabaciones pasó dándose cuatro gustos, pues no aguantaba las ganas de pellizcar lo que los participantes cocinaban.

“No le cuente a nadie pero yo iba probando a poquitos, cocinamos en el centro gastronómico y me hice amigo de las personas que estaban dando soporte y a cada rato me daban empanaditas o tortillitas, un día hasta me hicieron una tortilla con mantequilla y sal al fogón, ese platillo no lo venden en ningún restaurante y es delicioso, me supo a gloria”, aseguró.

En cuanto al programa, Alfaro dice que está seguro que la gente disfrutará el espacio al máximo y quedarán con ganas de más.

“La gente va a ver un reality muy bueno, que se está haciendo como los shows gastronómicos que se ven en otros países. Mi mamá siempre se encargó de desarrollarme el amor por la cocina, de llegar en la noche a hacerme algo rico de comer y eso gracias a ella, que me enseñó a cocinar y no depender de nadie.

“Cuando veo este programa me entusiasma porque son cosas que me gustan, pude compartir con los participantes, gente común, que puede ser mi mamá, un tío, un abuelo y que demostraron su talento en la cocina, que no es fácil tener un montón de cámaras encima”, afirmó el presentador.

Cuatro de cien.

De momento no han dado a conocer los nombres de los cuatro concursantes que elaborarán y presentarán sus recetas al jurado, quienes irán seleccionando a los mejores según su criterio experto, hasta tener al gran ganador.

El formato tendrá eliminados, para tener a dos finalistas en el programa final el 24 de setiembre.

En total se hizo un casting para 100 personas y de ahí salieron las cuatro, que según contaron serán tres mujeres y un caballero. El ganador se llevará tres millones y medio de colones.

“Lo más importante es que es gente común y silvestre que tiene la oportunidad de participar en este programa, puede ser la vecina o la señora que tiene un puestito de empanadas los que pueden estar en un show como este”, dijo Irene Alfaro, jefe de mercadeo de Harina, Maseca.

Con esta iniciativa, todo los implicados esperan que esto abra las puertas para que se haga un show de cocina más al estilo Master Chef.

De hecho, un dato importante es que cuando Teletica presentó sus programas Tu cara me suena y Dancing with the Stars, también abrió la posibilidad a la llegada de Master Chef, sin embargo fue una idea que se esfumó con los años.