“He estado envuelta durante muchos años en una relación muy complicada con mi esposo porque él es muy celoso y esto ha dado paso al maltrato verbal, sicológico y físico. He tenido que dejar todo, trabajo, familia y amigos, pero me cansé. Le conté a mi familia la situación y lo saqué de mi vida. Estamos en un pleito legal muy complicado porque él no me quiere dar nada. Pero también llora y me dice que ya cambió, pero no voy a dar un paso atrás”.