“Tengo ocho meses con mi novio actual y no sé si estoy haciendo el ridículo o no, pero en sus redes sociales nunca sube nada conmigo. Conozco a su familia, a sus amigos, salimos y pasamos mucho tiempo juntos, pero yo no existo en sus redes sociales, pero de su exnovia sí tiene montones de fotos. Le he dicho que eso me tiene incómoda, pero cuando le toco el tema se molesta”.