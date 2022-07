“Yo siempre digo lo que sea y como me da la gana”

“Yo digo lo que sea”. Recuerde que una conducta que se repite una y otra vez se transforma en un mal hábito

1. Quiero cerrar la semana con este tema, pues muchos de correos que recibo han estado relacionados a esta situación y no es sano pensar o actuar de esta forma. La vida en ocasiones se torna complicada por la forma en la que reaccionamos y claro que setiene derecho a hablar, pero no a ofender y mucho menos a maltratar.

2. En todo proceso de relación humana todos tienen derecho a decir lo que siente y lo que piensan, de hecho, a partir de la sana comunicación es que se da la construcción de una relación. Pero, el hecho de que se sienta o se piense algo, no necesariamente implica que lo tenga que decir a como sale en un primer impulso, pues este proceso podría complicar sus relaciones y lastimar a las personas que ama.

3. Cuando tiene algo que decir es importante considerar algunos de estos elementos como la prudencia, la mesura, la objetividad o elbuen trato, pues el propósito es hablar para construir y aportarle a los demás, no hacer pleitos sin sentido que al final crean heridas emocionales.

4. Toda persona está en la obligación de desarrollar un proceso de reflexión que le permita aprender a comunicarse de forma positiva, pues la meta que todos tienen que tener al abrir la boca es plantear soluciones, no complicaciones. Si usted es de los que dice las cosas a como le salen está en la obligación de: trabajar en el control de sus emociones, aprender a pensar y reflexionar antes de hablar y es importante no actuar de forma impulsiva. Recuerde que una conducta que se repite una y otra vez se transforma en un mal hábito. Todos pueden aprender algo, si le dan espacio a la reflexión antes de abrir la boca y esta tarea le toca a usted, no puede depender de otras personas.