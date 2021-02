“Me siento muy cansada, siento que para mi esposo cualquier cosa es prioridad, es de los que dice que no cambia pañales, corre por el trabajo, toma decisiones solo, no acepta que lo cuestione. Yo también trabajo y tengo a cargo toda la casa porque no cuento con él para nada. Empiezo a sentirme sola y frustrada por su falta de cooperación y creo que hablar con él es una pérdida de tiempo porque me trata de ridícula y al final todo me toca a mí”.