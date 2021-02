“Yo siempre le he dicho a Mario (Vega, su mánager) que sería chiva ser comentarista, pero pensaba que seguramente sería más adelante o cuando me retirara del boxeo, así que cuando me salió esta oportunidad me emocioné mucho porque es un deporte que me apasiona. Digamos que ya he agarrado algunos bolados de comentaristas internacionales”, aseguró.