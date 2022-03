Youcenar Castro, mamá del hijo de Bryan Ganoza, tuvo un fin de semana muy complicado

Youcenar Castro Youcenar Castro

La joven Youcenar Castro, expareja de Bryan Ganoza y con quien espera su segundo hijo, tuvo un fin de semana bastante complicado.

La muchacha, quien participó también en “Combate”, contó en sus redes sociales que fue internada debido a que el bebito en su vientre estuvo a punto de venirse, sin estar todavía a tiempo, por lo que pasó horas de mucha preocupación.

Ganoza subió varios videos a su Instagram, desde Miami, contando cómo estaba la situación y excusándose de no poder estar en nuestro país por motivos de brete, ya que, al parecer, muchas personas, le reclamaban por su ausencia.

Por suerte el mal rato pasó y esta mañana Youcenar dio a conocer que ya le dieron la salida y la mandaron de regreso a su casa para que repose todo lo que pueda, sin embargo, ella también tiene que velar por su hija Colette, de tres años.

De verdad que esperamos que todo le salga bien tanto para ella como para su bebito.

[ A Ganoza no le gusta como Youcenar se ve embarazada, por eso se separaron ]

No le gusta.

La ahora expareja del stripper Bryan Ganoza compartió hace unas semanas en sus redes sociales el sufrimiento que ha vivido durante su segundo embarazo.

Youcenar Castro decidió reabrir su Instagram y contar que se separaron porque a Ganoza no le gusta cómo se ve embarazada.

“Esta vez él decidió desde que llegó, no le gusta cómo me veo y cómo soy embarazada. Se los juro, no lo entiendo, ya que sé que me veo hermosa y que soy una mamita sumamente fuerte y radiante. En fin, le hice toda una sorpresa fotos, cartas, música, lasaña, fueron tres meses esperándolo, no solo yo, sino mi bebé Bastian y Colette.

Ganoza y Youcenar fueron pareja a finales del 2017 y hasta estuvieron viviendo juntos en Las Vegas. Instagram

“Lo extrañábamos mucho y bueno ese día llegó y simplemente supe que otra vez algo andaba mal, ¿cómo iba a ser mi culpa? Todos los días trataba de dar todo de mí para quedar bien y eso que los achaques se adueñaron de mi cuerpo, estaba esperándolo para que me cuidara, me protegiera y simplemente me quisiera porque estaba en mi vientre (está) su bebé que tanto quería…”

“Ninguna mujer que esté embarazada se merece malas caras, comentarios denigrantes, desprecios y faltas de respeto, ¿qué puedo sentir al volver a pasar estas cosas? Ahora es de modo diferente, pero es más hiriente esta etapa, además de la pena que siento y lo estúpida que fui, me animo a volver a dar la cara y contarles porque sé que me siguen miles de mujeres y jóvenes y quiero que vean y aprendan de mí”, afirmó en Instagram.

Aquí un extracto de lo que escribió Youcenar en donde asegura que a pesar de todos sus intentos, no logró tener el embarazo con el que siempre soñó.

“Ser madre era uno de tantos sueños que tengo, sin embargo yo anhelaba un embarazo de ensueño como muchas lo tienen y publican en sus redes... (Pero) se los juro, no le deseo ni a la peor persona del mundo lo me pasó a mí.

“Para nadie es un secreto el embarazo tan difícil que pasé con mi hija Colette, me abandonaron, me maltrataron verbalmente y sicológicamente por parte de Bryan Ganoza y la mujer cubana, de mí ella nunca recibió ni una mala palabra. Más que un sueño, fue una pesadilla.

“Estos tres años que han pasado, yo he vivido quejándome de lo que me pasó inclusive se lo decía a Bryan constantemente que había sido una mierda, que eso no se lo hiciera a nadie; tantas veces dije que no quería ser madre de nuevo; para mí el embarazo, parto y postparto fue horrible, en nada me fue bien, estuve sola sin una pareja que me apoyara y me brindara amor y viví con eso en el pecho, ese temor de lo que me pasó y para cosas de la vida estoy embarazada de nuevo y se los juro que el amor de madre me permite esperar con tanto amor a mi hijo y lo respeto tanto que nunca pensé algo feo siempre con miedos, pero con amor lo recibí.

“Ya sé que Bryan vive por él y nunca va a cambiar como todos dicen… Se trata del papá de mi hija, que me pidió perdón y el ver a Colette tan feliz cuando está con él, me llenó y así fue como lo perdoné, hablo todo esto porque ya él lo hizo público y bueno prefiero escribir por aquí que volver a ser manipulada por esa gente de la TV que se aprovechan de la gente susceptible y desesperada para crear notas mediocres y en su mayoría falsas.

“Este embarazo fue más que todo porque el superpapá decía que quería más bebés, más hijos y yo en medio de mi enamoramiento dejé de preocuparme por lo que me había hecho y bueno aquí está mi nuevo bebé, al que espero con tanto amor”. añadió.

Lo confirmó

En una conversación que tuvo con Teletica.com, el Cabro más macabro aceptó la separación y señaló lo que está sintiendo en este momento.

“Comencé a tener un tipo de rechazo hacia el embarazo, que yo no sabía que lo tenía, es un sentimiento que nunca había tenido, ahorita estamos distanciados, pero ella está bien, tranquila, llevando su embarazo que es lo que yo quiero, que ella tenga paz porque estamos en una situación que debido a lo que yo estoy sintiendo le puedo decir algo grosero o hacer cosas sin querer, algo claro es que mi idea no es estar lejos de ella y del embarazo pero a como se están dando las cosas, es sano, al menos a ver cómo evoluciona todo”, dijo.