Youtuber Celeste Rodríguez reveló cuántas cirugías se ha hecho y cómo fue su primera vez

Celeste Rodríguez y Keiz son creadores de contenido. (redes/Instagram)

Celeste Rodríguez es todo un pegue en redes como TikTok y YouTube y, por ende, muchos jóvenes que la siguen quieren saber mucho más de ella.

La novia del también creador de contenido Keiz, cuyo nombre real es Luis Carlos Vargas, decidió responder algunas preguntas de sus seguidores y se rajó en un video que compartió en su Instagram.

Ella no solo reveló cuántas cirugías se ha hecho sino hasta cómo fue su “primera vez”, pues fueron parte de las preguntas que le enviaron.

Celeste dice que a diario le preguntan si se operó los senos y por eso quiso sacar de la duda a sus seguidores, muy a su manera.

“¡Ya quisiera yo, mae! ¡Ya quisiera yo! Si yo estuviera aquí (contando dinero), facturando una locura, yo ya me las habría operado y me hubiera puesto no sé, 4D en cada una. Se los juro”, expresó.

La youtuber aclaró que ha subido algo de peso y que cree que es por eso que ahora la ven más rellenita de arriba.

También aclaró que no nunca se ha hecho ninguna cirugía y que solo se ha inyectado los labios y la nariz, pero que eso fue hace dos años.

Celeste Rodríguez respondió algunas preguntas incómodas

Entre las preguntas incómodas que le hicieron estaba cómo fue su primera vez con Keiz, su actual pareja y con el que convive desde hace como un año.

“Básicamente nos fue como una m... Nos fue demasiado mal, en serio, terrible. Yo estaba demasiado nerviosa, la vara en serio no funcó, cuando yo les digo que la vara no funcó no funcó (no funcionó)”, mencionó sin dar mayores detalles.

Además, aprovechó para aclarar que no está embarazada, sino que en la nueva casa a la que se pasaron había un cuarto ya pintado para un bebé y decidieron hacer un video solo como joda de que ya estaban preparándose para su primer hijo.

Celeste Rodríguez y Keiz son pareja y actualmente viven juntos. (redes)

Ella también respondió a la pregunta de cuándo tuvo su primera experiencia sexual y confesó que aunque crean que es una “terrible y malportada” lo hizo siendo ya adulta y cuando se sentía preparada.

“Siempre piensan que soy una diabla en cuerpo de mujer”, vaciló.

La joven no desaprovechó esta pregunta para enviar un mensaje a sus seguidores, que muchos de ellos son adolescentes.

“Siento que es importante que cuando uno se mete en ese mundo uno sepa lo que conlleva meterse en ese mundo y sepa si uno verdaderamente está listo, mi primera vez no fue traumática como la de muchísimas personas, la mía no fue traumática, porque yo lo hice en su momento, cuando me sentí lista. No hagan cosas por presión social, es mejor quedarse bien a uno mismo”, expresó.

Rodríguez reveló que el mundo de OnlyFans no le llama la atención, porque es demasiado insegura con su cuerpo y también es muy cohibida.