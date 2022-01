Youtuber Diego Bravo se confiesa: ¿Está o no separado de su pareja?

Diego Bravo ahora está viviendo más en el país que en Estados Unidos con su pareja. Cortesía

Hace dos años surgió un nuevo personaje en redes sociales que ha dado mucho de qué hablar, se trata del youtuber Diego Bravo.

El barvareño, de 31 años y radicado en Los Ángeles, California, desde hace 10 años, es conocido por sus videos polémicos, en los que habla de los chismes de los famositicos con un vocabulario un poco subido de tono.

Últimamente el tico está viniendo más seguido al país y, según nos adelantó, es porque está cocinando un proyecto de televisión. Además nos contó que su relación de pareja pasa un momento complicado.

- ¿Cómo fue que inició como creador de contenido?

Inicié creando contenido para YouTube hace como cinco o seis años, pero hasta hace dos años decidí dedicarme de lleno al mundo de la farándula tica.

Antes hacía videos más personales, pero conforme ha pasado el tiempo, el contenido se ha ido modificando y decidí darle un giro completo, dedicarme a algo que en realidad tuviera un poco más de conocimiento y que genere interés a todo el público.

- ¿Vive de la página o tiene otros ingresos?

Te puedo asegurar que antes lo hacía como un hobby y ahora lo hago como un trabajo. Vivo al 100% de eso. Lógicamente sumado a lo que es la monetización que uno genera en plataformas, están las marcas y patrocinios.

- ¿Antes tenía relación con los famositicos pese a tener 10 años viviendo en Estados Unidos?

Soy bien bombeta, entonces siempre me ha gustado lo que es la farándula tica, no tenía acercamiento con famositicos, pero cuando comencé a crear contenido, empecé a notar que a la gente le gustaba mucho el tipo de contenido que estaba haciendo y poco a poco fui conociendo gente del medio. Incluso, la misma gente (audiencia) es la que muchas veces me manda los chismes.

- ¿Pensó que su página generaría tanto impacto en tan poco tiempo?

¡Jamás! Nunca me lo imaginé. Cuando salgo a la calle muchas veces la gente me reconoce y me saluda, eso para mí es casi que de impacto, porque nunca me imaginé que iba a causar ese impacto en la gente.

“Algunos famositicos me escriben para pasarme uno que otro chisme, ahí a escondidas”, Diego Bravo, youtuber.

- ¿Es así de malhablado en la vida real o es parte del personaje?

A ver, yo como tal, no me considero una persona malhablada, sinceramente. Es como parte del personaje, porque Diego Bravo es justamente como ese tico que es un poco grosero o vulgar para mucha gente, aunque siento también que mucha gente considera que no es el hecho de ser vulgar, sino que es utilizar la jerga tica.

- ¿Algún famoso le ha reclamado por alguno de sus videos?

En algún momento sí he tenido un tipo de reclamo por alguna nota que he hecho o por algún comentario que se ha dado; sin embargo, vieras que siento que muchas veces los famositicos entienden que es parte del contenido y es parte de ser ellos figuras públicas. Entiendo perfectamente que uno no le cae bien a todo mundo y en este contenido que yo hago, o me aman o me odian. La mayoría de famositicos me suelen al menos tolerar, porque les conviene.

- ¿Es verdad que les tira más a los que a usted le caen mal?

En realidad no me baso tanto en eso y si hay que sacar una nota de alguien a quien yo no le caigo de la mejor manera, igual yo lo hago, simplemente no tengo ningún tipo de preferencia de que si uno me cae mal no voy a hablar de él, no para nada, la verdad trato de ser lo más imparcial posible.

El 10 de febrero cumple 32 años

- ¿A qué se debe que ahora venga más seguido al país?

Sí, ahora vengo mucho a Costa Rica, pero es porque tengo muchas ofertas laborales y la verdad es que me encanta porque yo empiezo a sentir que la gente se interesa muchísimo en lo que estoy haciendo.

- ¿Ofertas laborales de qué tipo?

Patrocinios, marcas y también por ahí estoy trabajando en una posible obra de teatro y puede que también se dé la oportunidad en un programa de televisión, pero todavía todo está en veremos.

El youtuber asegura que sus publicaciones no las hace con el afán de herir a los involucrados sino que es parte de su trabajo. Cortesía

“A nadie le estoy haciendo daño, es parte de un trabajo de entretenimiento que siento hacía falta en este país”, Diego Bravo, youtuber.

- Andan circulando unas fotos de una operación estética que se hizo reciente, ¿qué opina de eso?

Yo compartí las fotos en un grupo de amigos, pero realmente en esta vida uno no sabe en quién confiar y en quién no, después de que las mandé se filtraron y bueno, no es nada malo, es solo una operación y no soy la primera persona que se ha operado ni la última que lo va hacer. Me hice una lipotransferencia en las nalgas, un semimarcaje, lipopapada y perfilado facial.

- ¿Qué pasó con la publicación del video de Priscilla Díaz besándose con un periodista?

Creo que chisme es chisme, sin importar cuándo sucedió. Yo en ningún momento hago una publicación para afectar a alguien, simplemente es parte de. En el caso de Priscilla Díaz, se comprometió con su novio y casualmente un famositico me envió el video y me dijo: ‘Le tengo esta joyita’, y yo solo decidí publicarlo. Ahora, que si el video es viejo, para mí eso es lo de menos, simplemente es el hecho de generar polémica que es lo que vende en este momento.

- ¿Sigue aún con su pareja? No cualquiera aguantaría que lo dejen solo tanto tiempo...

Vamos a dejar ese tema de lado. Él es asistente médico en un hospital de California, entonces obviamente el trabajo de él es complicado y muy diferente al mío. Yo paso más tiempo en Costa Rica porque aquí está mi audiencia, mi trabajo y él no puede estar conmigo viajando todo el tiempo. De verdad que ha sido algo bastante complicado dentro de la relación ese tema del distanciamiento.

En agosto del año pasado se había comprometido con su pareja, quien es cuatro años mayor que él. Instagram

- ¿Pero están juntos o anda de cabanga?

¡Es complicado!

- ¿Por eso no ha vuelto a compartir publicaciones junto a él?

En este momento mi relación está pasando por un momento complicado debido a la distancia y estoy enfocado en algunos proyectos que me demandan tiempo.