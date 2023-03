Youtuber panameño sí pidió prestado debido a los altos precios que hay en Costa Rica

Ciudadano del mundo dice que vale la pena pagar por venir a este paraíso. Cortesía.

El youtuber panameño José Montenegro, mejor conocido Ciudadano del mundo, vino hace unos meses a nuestro país para comprobar si Costa Rica es tan caro como se dice y no solo se dio cuenta de que sí, sino que hasta tuvo que mandar a pedir prestado a sus familiares para estar ocho días en Tiquicia.

El creador de contenido compartió en la plataforma de videos, uno titulado “El País más caro de Latinoamérica: Costa Rica”, en donde habla del precio de la gasolina, de la comida, entre otras cosas, y las compara con lo que se topa en su país y las diferencias son enormes.

En primera instancia se ve donde va a una gasolinera y le echa diez rojitos al carro, que solo alcanzan para ocho litros. Luego, se va a dar una vuelta por Maxi Palí, donde muestra diferentes productos como leche, huevos, cerveza, café, atún y va poniendo el precio en dólares, para que la gente que lo ve de otros países haga sus conversiones.

Lo mismo hizo en el mercado de Ciudad Quesada con los precios de la carne y de otros productos que se venden en ese lugar.

Este jueves La Teja contó en redes sociales sobre esa publicación y de inmediato él notó un crecimiento inusual en ese video, por lo que una vez que se enteró el motivo, nos agradeció y nos confirmó que casi queda en la ruina.

Ciudadano del mundo se sorprendió por los altos precios de la comida. Cortesía.

A José lo contactamos vía telefónica y nos contó un poco más sobre su experiencia en suelo tico.

“Estuve como ocho días por allá, me fui en mi carro. La verdad es que impacta que hay mucha naturaleza, hay lugares muy bonitos y turísticos, eso me sorprendió, fui a San Carlos, al volcán Arenal, a Ciudad Quesada y Zarcero, también estuve por algunas playas, Manuel Antonio me encantó y en San José”, dijo el creador de contenido, quien venía por tercera vez al país.

“Iba con 500 dólares (271 mil colones), pensé que con eso me iba a alcanzar, pero cuando vi, tuve que mandar a pedir prestado a mi familia porque se me acabó al quinto día, no fue que hice o comí cosas lujosas, más que todo las comidas las sentí caras, un desayuno en una soda sencilla valía como cuatro mil colones, cuando en Panamá puede salir en unos 1500 o un poco más”, señaló.

Sobre los precios y el alto costo de la vida señaló que sí le sorprendió muchísimo la diferencia que hay entre lo que era antes de la pandemia y ahora.

“Yo fui en el 2019 y había visto los precios altos, pero normales, parecido a Panamá, pero ahora que regresé todo estaba más elevado. En mi caso, con 45 dólares (24 mil) lleno el tanque de mi carro y en Costa Rica lo hice y llegaba a los 60 (32 mil) y eso, que en Panamá los precios también han ido subiendo mucho en los últimos años”, comentó.

El pana nos contó que muchos ticos se metieron a ver su video y solo la mañana de este jueves contabilizó en un momento, 60 vistas por minuto, algo nada despreciable para esa plataforma.

“Es un video que estaba activo, pero de repente se explotó y me sorprendió mucho, no sabía por qué era, hasta que alguien me mencionó en un comentario y vi la locura que había sido. La verdad es que no lo esperaba, les agradezco que me tomaran en cuenta”, afirmó.

Además, dijo que en ningún momento hizo la grabación para tirarle a Costa Rica, ya que es un lugar que lo dejó maravillado y a pesar de que casi le sacan los ojos con los precios, José quedó muy contento y con ganas de volver al país tan pronto pueda.

Ciudadano del mundo quedó como loco con Manuel Antonio. Cortesía.

Esta aclaración la hace porque ya vio que muchos se ofendieron por haber dicho que Tiquicia es carísimo, como si fuera un secreto para alguien.

“Las playas son muy bonitas, de verdad que Manuel Antonio me impactó, el turismo y el ambiente es único, yo en uno de los videos dije que se parece mucho a Copacabana (República Dominicana), me gustaría volver y también conocer algunos lugares misteriosos que me han recomendado.

“El video de los precios es informativo, no es nada en contra de Costa Rica ni denigrando al país, al contrario, si pueden ver, estoy exaltando la comida, las bellezas naturales, es un lugar maravilloso, que tiene mucho para ver y para conocer, vale la pena totalmente lo que cuesta ir allá”, agregó.