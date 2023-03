Youtuber panameño vino a comprobar si somos un país caro y casi termina pidiendo prestado

Un youtuber panameño quiso venir a experimentar en carne propia si es cierto lo que se dice que nuestro país es uno de los más caros de Latinoamérica y no solo lo comprobó, sino que casi termina pidiendo prestado.

Se trata de Ciudadano del mundo, un creador de contenido, que así como su nombre lo señala, se dedica a viajar y a conocer diferentes lugares del planeta.

En esta ocasión, se dio una vuelta por la tierra de su amigo y colega Araya Vlogs, quien lo recibió en Costa Rica devolviendo la cortesía que el pana tuvo con el tico, cuando este estuvo en el país vecino.

En uno de los videos que compartió el joven, titulado “El País más caro de Latinoamérica: Costa Rica”, se ve cuando se va de espaldas al enterarse de los precios de la canasta básica y de la gasolina en el país.

LEA MÁS: A Johanna Ortiz casi le sacan los ojos en Cóbano

Ciudadano del mundo salió sorprendido de los precios del país. YouTube.

“Vamos a salir a la calle a comprobar qué tan cierto es lo que se dice que este es el país más caro de Centroamérica y uno de los más caros de Latinoamérica”, inicia diciendo en su video.

Lo primero que hace para dar entender lo caro que está el país, es hablar del precio de la gasolina. Casi se va de espaldas cuando dice que le puso a su carro 10 mil colones y que con eso solo pudo llenar ocho litros.

Luego, se va a dar una vuelta por Maxi Palí, donde muestra diferentes productos como leche, huevos, cerveza, café, atún y va poniendo el precio en dólares, para que la gente que lo ve de otros países haga sus conversiones.

“He salido con la triste noticia de decirles que los precios son demasiado caros. Alguna que otra cosita estaba pasable, comparado con Panamá, lo que más vi parecido fue la Coca Cola, pero por lo general sí se nota que la canasta básica está muy cara en Costa Rica y como les dije, esta es una de las cadenas de supermercados más barata del país, así que saquen sus conclusiones y cuentas”, afirmó Ciudadano del mundo.

Después se fue a Ciudad Quesada donde habló con una nicaragüense que le explicó un poco que aquí se gana más que en otros países y por eso es que los precios son más altos. Aunque sí, nadie niega que en Tiquicia a veces le quieren sacar a uno, sino que lo diga la expresentadora Johanna Ortiz, quien denunció que Cóbano le cobraron 35 rojos por tres platos de pinto.

El youtuber pasó por el mercado de esa ciudad y quedó sorprendido porque el precio de la carne también es muy alto.

“Está bastante cara la carne aquí en Costa Rica”, asegura.

El panameño en el video se topó con su compa Araya Vlogs, quien pasa viajando por todos los países del mundo y le dio una explicación de por qué somos tan cariñosos.

“Yo quiero que me expliques por qué Costa Rica está tan caro, a mí no me alcanza la plata acá, ya estoy quedando limpio y apenas llevo cuatro días”, le dice el pana al tico.

El costarricense le explica que, por lo general, las zonas turísticas son más caras, pero que sí, es un hecho que nuestro país no es un lugar cómodo en cuanto a precios.

A pesar de que salió sorprendido con lo alto del costo de vida en Tiquicia, Ciudadano del mundo destacó la belleza del país y de lo buena nota que es su gente.