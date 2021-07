“Es difícil estar separada de ustedes, independientemente de todo lo horrible que es la situación, si estuviera contigo, todo sería mejor. Soy terca, necia, orgullosa, soberbia, malhablada, egocéntrica, etc. Tengo muchos defectos y áreas de oportunidad, pero jamás he sido mala persona, jamás he dañado a alguien con intención”, dijo la youtuber.