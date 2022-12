Yuri se contagia y batalla de nuevo contra el covid-19

Yuri le contó a sus seguidores que volvió a dar positivo a covid-19. Instagram

Yuri dio a conocer que nuevamente se contagió de covid-19, luego de que en el año 2020, cuando inició la pandemia, tuvo su primera infección que le dejó algunas secuelas en el cuerpo y en su momento hasta tuvo deseos de ya no vivir.

“Covid… positivo, ni modo, a seguir, gracias a todos por sus mensajes”, fue el mensaje con el que anunció que tenía coronavirus, luego de que recientemente terminó el programa de televisión que estaba haciendo “¿Quién es la máscara?”.

Este jueves informó de los síntomas que ha presentado en las recientes horas y exhortó al público a seguir teniendo precaución con esta enfermedad.

“Status hoy: nariz tapada y ardor de garganta… también feliz, bendecida y viva. A seguir cuidándonos, los amo familia”, declaró la rubia intérprete en sus redes sociales en donde inmediatamente después recibió mensajes de apoyo tanto de sus fans, como de famosos.

La primera vez

En febrero del 2021 la cantante habló de su primer contagio, que le provocó caída de cabello, ansiedad y taquicardias, además contó que le regresaron las secuelas en el sistema nervioso por lo que tuvo tratamiento para esto.

Durante una conferencia en agosto pasado señaló que tiene disautonomía, que es padecer de la presión alta, mareos, mucha ansiedad y taquicardias.

“La verdad fueron cinco meses que no la pasé bien porque es horrible, tenía yo que estar en mi cama, no podía caminar, era una cosa fea, pasó por mi mente que si así voy a estar toda mi vida, llévame, no quiero vivir, no quiero ser un lastre para mi familia”, dijo.

Hasta el momento la jarocha no ha dicho si cancelará o pospondrá algunas de sus presentaciones del otro año.