Zapatos que usan Keyla Sánchez, Nancy Dobles y Bismarck Méndez están en descuento

Bismarck Méndez, Nancy Dobles y Keyla Sánchez son las caras de diferentes marcas. Foto: Randall Rodríguez (RandallRodriguezPicado)

Si usted quiere lucir algunos de los zapatos que utilizan figuras como Keyla Sánchez, Nancy Dobles y Bismarck Méndez, esta es su oportunidad.

Resulta que Tiendas Mix, relanzó en recientemente su página oficial tiendasmix.com y lo hizo con grandes descuentos. Esta empresa es la encargada de traer al país marcas como Vizzano, de la cual es embajadora la presentadora de “Buen Día”; Moleca, de la cual Keylita es la cara oficial o de Nevados y Actvitta, que patrocinan al Patacón,

El sitio web ahora es mucho más amigable con el usuario y le permite ver y escoger entre un catálogo de zapatos de 23 marcas comerciales como Tommy Hilfiger, Michael Kors, Calvin Klein, Polo Ralph Lauren, Nautica, Skechers, Timberland, Beira Rio, Moleca, Vizzano, Molekinha, Molekinho, Modare, BR Sport, Actvitta, ND by Vizzano, Chantell, Mios, NVDS, Terra & Agua, Via Uno, Pegada, Stride Ride) y más de 700 productos.

Los precios son variados, dependiendo de la marca y el estilo que se consiga.

En esta semana de apertura y hasta el próximo 6 de junio, este portal web ofrece descuentos en todas las marcas y envíos gratis por compras a cualquier parte del país. Es decir, se puede ahorrar por dos frentes distintos.

“Estamos encantados de relanzar la página, ahora es más fácil de usar y proporciona una mayor flexibilidad a nuestros clientes a la hora de buscar los estilos y las marcas, además de que tendrán mejor experiencia y seguridad. Nos remozamos, comprometidos con brindar las mejores marcas internacionales a las familias costarricenses”; expresó Andrea González, gerente de mercadeo Grupo A.

Algo importante es que en el sitio se consigue calzado de todo tipo y para todos los integrantes de la familia, por lo que es un buena opción meterse si le quiere dar algún regalito a un ser especial.