Zarcereña volvió a los certámenes tras 10 años, se coronó Señora Costa Rica y ahora tiene una gran misión

Grettel Rodríguez Blanco está viviendo uno de los momentos más emocionantes de su vida.

La vecina de Zarcero, Alajuela, de 37 años, fue elegida Señora Costa Rica 2026 hace unos días y ahora se prepara para representar al país en un concurso internacional en Las Vegas, Estados Unidos.

Grettel Rodríguez Blanco, de 37 años, es la nueva Señora Costa Rica. Fotografía: Cortesía. (Cortesía/Cortesía)

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Pero detrás de la corona hay una historia que pocos conocen: la de una mujer que dejó los certámenes de belleza durante 10 años para dedicarse a su empresa y que, cuando menos lo esperaba, decidió volver para cumplir uno de los sueños que tenía desde joven.

La esteticista, cosmiatra y terapeuta física dirige desde hace aproximadamente 15 años su propia clínica en Zarcero. Además de su trabajo, disfruta leer, viajar, conocer lugares de Costa Rica y colaborar en proyectos sociales de su comunidad.

La corona que volvió a despertar un sueño

Rodríguez no llegó por primera vez a un escenario de belleza con el Señora Costa Rica. Su recorrido comenzó en 2009, cuando participó en Expo San Carlos. Un año después estuvo en Señorita Alajuela y posteriormente representó al país en diferentes certámenes nacionales e internacionales, entre ellos competencias en Ecuador y República Dominicana.

En total, participó en siete concursos. El último fue Reina Mundial del Banano, hace 10 años.

Después se concentró en su negocio y pensó que esa etapa había quedado atrás. Sin embargo, cuando se enteró de que Señora Costa Rica volvería a realizarse, sintió que tenía que intentarlo.

“No lo tenía en mente, pero era uno de los sueños que tuve desde joven, cuando estuve en certámenes. Siempre decía que algún día quería llegar a un certamen nacional, que era Miss Costa Rica o Señora Costa Rica. En ese momento fue cuando empecé con mi empresa, así que por cuestiones de la vida no pude entrar a Miss Costa Rica y lo dejé pasar. Luego vi que salió la noticia de Señora Costa Rica y dije: ‘no lo pienso, voy de una vez’”, contó en entrevista con La Teja.

Grettel Rodríguez Blanco regresó a los concursos de belleza tras 10 años de pausa en ese tipo de certámenes. (Cortesía/Cortesía)

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La decisión también tuvo el respaldo de su esposo, con quien tiene un año y ocho meses de casada.

Grettel hizo el casting y se preparó para competir junto a otras 16 mujeres. Según contó, la experiencia le permitió recuperar la emoción que sentía cuando participaba en concursos.

La disciplina fue su gran aliada

Para Rodríguez, la experiencia acumulada fue una de las herramientas que la ayudaron a conquistar la corona. También destacó la disciplina y el esfuerzo que puso en su preparación, sin descuidar su trabajo ni a su familia.

“Creo que la herramienta principal fue la experiencia, y la verdad es que me ayudó bastante. También soy súperdisciplinada en lo que hago. Me gusta hacer las cosas perfectas, si se puede, así que me preparé con alma y corazón”, expresó.

Una de las mayores sorpresas después de ganar fue el cariño que recibió de su comunidad. Según relató, al regresar a su casa después del certamen, comenzó a recibir llamadas y mensajes de personas de Zarcero que estaban emocionadas por su triunfo.

“Todo el pueblo de Zarcero estaba conmigo”, recordó orgullosa.

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Ella es Grettel Rodríguez Blanco, la nueva Señora Costa Rica 2026

Una corona con propósito social

Aunque el título le permitirá vivir una nueva experiencia internacional, Grettel tiene claro que Señora Costa Rica significa mucho más que lucir una corona.

La causa social del concurso fue uno de los aspectos que más la motivaron a participar, especialmente por su interés en ayudar a otras personas. La organización tiene como motor principal el apoyo a los cuidados paliativos y contempla la participación en diferentes obras sociales.

“Quiero que la gente entienda que Señora Costa Rica es un certamen con propósito, no solo belleza. Qué bonito y qué rico se siente poder ayudar a los demás y, de una u otra manera, aportar un granito de arena”, afirmó.

La costarricense quiere representar a una mujer segura, empática y elegante, pero también solidaria y valiente. Su mensaje es que nunca es tarde para luchar por una meta.

“Quiero llevar ese mensaje: cualquier mujer puede cumplir su sueño. Hay mucha gente que tal vez está limitada, llena de dudas y miedos, y quisiera decirles que todo sueño se puede hacer realidad”, recalcó.

Grettel Rodríguez Blanco junto a su esposo Christian con quien se casó hace año y ocho meses. (Cortesía/Cortesía)

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Ya tiene la mirada puesta en Las Vegas

El siguiente reto de la costarricense llegará en enero del 2027, cuando viaje a Las Vegas para competir en Señora Mundo. La final está prevista para el 29 de enero.

Rumbo a esa competencia, la costarricense reforzará áreas como el inglés, la oratoria, la pasarela y la imagen.

“Siempre digo que la clave de todo es la disciplina y la preparación. Estoy trabajando bastante en eso y que sea lo que Dios quiera. Voy a dar lo mejor de mí y, como digo, siempre Dios delante y que sea Él quien haga el trabajo también. Vamos con todo”, finalizó.

El Señora Costa Rica es dirigido por la reconocida empresaria, expresentadora y exreina de belleza Marisol Soto.