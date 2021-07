Soy consciente de mis capacidades y sé que puedo dar mucho más. He ido poquito a poco saliendo del cascarón y es algo que la gente ha visto. La verdad me siento muy agradecido de que me estén apoyando de esa manera. Le confieso que al principio, cuando anunciaron quiénes íbamos a estar en el programa, estuve a punto de renunciar, porque a mí fue uno de los que más criticaron porque decían que no merecía esta oportunidad por la cantidad de seguidores que tengo (en sus redes sociales lo siguen más de 2 millones de personas) y eso me hizo sentir tan mal, tan mal, que estuve a punto de decirle a la producción que mejor me retiraba. Ahora esa perspectiva que tenían cambió totalmente y ahora son más los comentarios a favor.