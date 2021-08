Zorán: “Pensaba que la gente no iba a votar por mí por ser abiertamente gay”

Zorán celebró a su estilo el ganar el ansiado premio. Cortesía, foto: Leo Orozco. Zorán celebró a su estilo el ganar el ansiado premio. Cortesía, foto: Leo Orozco.

El trofeo de ganador del programa Nace una estrella, en la categoría de adultos, es tan solo la confirmación de que Zorán es un artistazo.

El maquillista y ahora cantante hizo lo que él creía imposible, ganarse el cariño y la admiración de gran parte del país siendo abiertamente homosexual.

Eso y el gran esfuerzo que hizo durante los casi tres meses que duró el espacio hace que el premio le sepa más rico y lo quiera disfrutar y aprovechar al máximo.

Luego de una madrugada bastante movida, Zorán nos atendió este domingo y nos dejó ver del hambre y las ganas que tiene de comerse el mundo.

¿Quién es? Zorán tiene 27 años, es vecino de Paraíso de Cartago, hace poco la comunidad LGTBI+ lo premió como “Cantante del año”.

-¿Pudo dormir algo?

No, amanecimos celebrando en la casa de mi tía, en Llanos de Santa Lucía, en Paraíso de Cartago. Fue algo increíble, no tienen idea de lo mucho que lo celebramos. Comimos algo, cantamos, nos tomamos unos “fresquitos” y ahí algunos vecinos se acercaron a felicitarnos, ayer (sábado) me di cuenta que no era solo mi victoria, sino la de toda la comunidad.

-¿Lo esperaron a que llegara en la noche?

Sí, en la noche y en la tarde, que hicieron una caravana, fue algo que no me esperaba, quedé impresionado y ahora esos son recuerdos que voy a atesorar con todo mi corazón.

-¿Sabía que en los años que lleva Teletica formatos, nunca había habido una diferencia tan grande en las votaciones en la final de cualquier programa?

Vieras que yo no había caído en cuenta hasta que la productora, Vivian Peraza, y doña Paula Picado me dijeron que en ningún formato había habido tanta diferencia, yo pensé que era algo increíble porque cuando anunciaron al ganador yo no me di cuenta porque yo no veo de lejos y no sabía cómo reaccionar.

Zorán dio todo lo que tenía cada vez que se presentó en Nace una estrella.

-¿Siente que tiene más validez ganar un premio así al ser parte de una minoría?

Es algo que para mí es muy importante porque quiero que crezcamos y creo que avanzamos muchísimo. De hecho, cuando yo entré al programa, una de las cosas que pensaba es que la gente no iba a votar por mí por ser abiertamente gay y me llevé la sorpresa de que no había sido así.

-¿Cree que la gente poco a poco va entendiendo que somos un mundo diverso?

Sí, exactamente y que además, para apoyar a un artista no importa su orientación sexual sino su arte.

-¿Cómo describe su paso por el programa?

Fue una gran experiencia, con mucho aprendizaje, pasamos por muchos procesos, llenos de alegrías y tristezas como lo de la pérdida de Alejo, que fue gran amigo, creo que para todos fue una escuela, aprendimos de música, pero también a reflejar nuestros sentimientos.

-Se hablaba que la gente veía en usted al bueno y en Priscilla a la villana, ¿ustedes llegaron a hablar de eso en algún momento?

Sí, nosotros sabíamos que la gente pensaba eso, yo con ella no tuve tanta relación, ella se integró al grupo casi al final, sí hablamos de eso que decía la gente, pero a ella no le molestaba ni le quitaba el sueño, yo es que no pude llegar a conocerla lo suficiente como para decir cómo es.

[ Comunidad LGTBI+ premió a participante de “Nace una Estrella” como “Cantante del año” ]

-¿Qué tanto tuvo que ver su mamá en este triunfo?

Creo que mucho, a pesar de que se dice que ganó Zorán, mi familia también tuvo que ver mucho, principalmente mi mamá, hubo momentos en que llegaba a mi casa, estresado, frustrado y que ya no quería seguir en el programa y aún así la que siempre estuvo ahí fue ella.

Yo antes de que comenzara el programa le dije que no leyera redes sociales porque, según yo, a mí me iba a ir supermal, no quería que viera comentarios y que se sintiera mal y fue todo lo contrario, a los dos nos sorprendió todo el apoyo que me dieron.

-¿Cuál fue la presentación que más le gustó hacer?

Llorona fue mi favorita. Ayer (sábado) creo que también me hubiera ido muy bien con La Aurora, pero ya mi voz estaba demasiado cansada, tuvimos un ensayo general muy largo, muchas entrevistas y ya no me daba tanto la voz, pero bueno, hice lo que pude.

-¿Qué viene para usted?

Cosas muy lindas que emocionan y me dan mucho satisfacción, voy a poder hacer lo que me gusta y lo que me llena, el maquillaje fue una gran puerta porque me dio muchas posibilidades, pero sé que todo tiene un ciclo, creo que es momento de retomar la música y dejar en segundo plano el maquillaje.

-Por lo menos no tendrá que pagar maquillista...

No crea, vieras que ahora me he dado cuenta que cuando estoy tenso me cuesta maquillarme, por eso en el canal dejaba que lo hicieran ellos, entonces creo que sí tendría.

-¿Qué va a hacer en estos días?

Voy a ir a disfrutar a la casa de una tía con toda mi familia por unos días, para descansar un poco de todo lo que se ha vivido, yo creo que seguramente la gente se pudo haber resentido porque no publiqué nada, pero de verdad quise liberarme un poco de las redes y concentrarme en la final.