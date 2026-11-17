Recibir el aguinaldo representa un alivio económico para miles de trabajadores en Costa Rica, pero también puede convertirse en un dolor de cabeza si el dinero desaparece entre regalos, cenas y compras de fin de año.

La emoción de las fiestas y las ofertas comerciales pueden provocar gastos impulsivos que terminan dejando los bolsillos vacíos antes de enero.

Sin embargo, existe una forma sencilla de administrar el aguinaldo para disfrutar diciembre sin descuidar las obligaciones del próximo año.

El aguinaldo 2026 puede rendir más si se organiza un presupuesto antes de comenzar las compras navideñas. (Canva/Canva)

La regla 50-30-20 puede ayudarle a cuidar su dinero

Una alternativa es aplicar la regla 50-30-20, que consiste en dividir el ingreso en tres partes antes de comenzar a gastarlo.

Por ejemplo, una persona que reciba ₡500.000 podría distribuirlo de la siguiente manera:

Porcentaje ¿Para qué utilizarlo? Monto 50 % Deudas, marchamo, impuestos y útiles escolares. ₡250.000 30 % Regalos, cenas y celebraciones. ₡150.000 20 % Ahorro para emergencias o gastos futuros. ₡100.000 Total ₡500.000

Esta distribución puede ajustarse según las necesidades económicas de cada hogar.

Cuidado con los gastos que parecen pequeños

Uno de los principales enemigos del presupuesto navideño son los llamados gastos hormiga.

Las salidas improvisadas, los cafés, los pedidos de comida y las compras de último minuto pueden representar una cantidad importante al finalizar diciembre.

Para evitar sorpresas, conviene llevar un registro de cada compra en el celular y establecer un monto máximo para los regalos.

También es recomendable pagar con efectivo o tarjeta de débito para no acumular deudas innecesarias con tarjetas de crédito.

El ahorro debe separarse desde el primer día

Otro consejo es trasladar el dinero destinado al ahorro a una cuenta diferente apenas se reciba el aguinaldo.

Mantener todo el ingreso en la cuenta utilizada diariamente facilita las compras impulsivas.

La clave no está en dejar de disfrutar las fiestas, sino en organizar los gastos para que el dinero también alcance durante enero.