Cédula digital: ¿Cuánto cuesta el nuevo documento y dónde hay que pagarlo?

A partir de este martes 9 de setiembre, los ticos pueden pedir la cédula digital en el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

La Identidad digital costarricense es un servicio opcional del Tribunal y por eso tiene un costo adicional. Su valor es de 2.600 colones.

Según informó el TSE, quienes quieran tramitar la cédula digital pueden pagar el servicio por la web, es decir, no tiene que presentarse ni en las oficinas del Tribunal ni en ningún banco.

La cédula digital cuesta 2600 colones. (Archivo)

¿Cuáles son los pasos para obtener la cédula digital?

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

Todo el trámite se puede hacer por medio del celular. (Canva)

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas Play Store y App Store para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.