Esta es la inesperada palabra que más buscan en Costa Rica en Google

Las tendencias digitales en Costa Rica siguen evolucionando y un reciente informe de Google Trends revela cuáles son las palabras más buscadas por los usuarios en nuestro país en el último año, con cambios importantes en intereses y crecimiento de nuevas plataformas.

Las búsquedas más populares

La palabra "traductor" es la más buscada en nuestro país. (Archivo)

En el primer lugar aparece “traductor”, aunque con una caída del 30% en el interés de búsqueda. Le sigue “WhatsApp”, que también registra una disminución del 20%.

El tercer puesto lo ocupa “Youtube”, una de las pocas plataformas que muestra crecimiento, con un aumento del 7% en el interés.

En la lista también destacan términos como “Google”, “clima” y “WhatsApp web”, reflejando tanto necesidades cotidianas como el uso constante de herramientas digitales.

ChatGPT y el clima en ascenso

Uno de los datos más llamativos del ranking es el crecimiento de “Chatgpt”, que registra un aumento del 80%, posicionándose como una de las búsquedas con mayor crecimiento en el país.

Asimismo, la palabra “clima” sube un 40%, lo que evidencia un mayor interés de los usuarios por consultar condiciones meteorológicas.

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Por otro lado, términos como “Facebook” presentan una caída significativa del 30%, lo que podría reflejar cambios en los hábitos digitales de los costarricenses.

El fútbol también aparece

ChatGPT es una de las palabras con mayor crecimiento en el país. (OLIVIER MORIN/AFP)

El ranking también incluye la palabra “liga”, vinculada al interés deportivo, especialmente en el contexto del fútbol nacional, aunque con una leve baja del 4%.

En general, los datos muestran una combinación entre herramientas útiles, plataformas digitales y temas de interés diario que marcan las búsquedas en el país.