Esta podría ser la causa de que su salario se gaste antes de que termine la quincena

En muchas ocasiones nosotros mismos podemos hacernos zancadillas a la hora de invertir el dinero.

Muchas personas se quejan de que la plata no les alcanza para ahorrar, incluso a veces ni para terminar la quincena, pero, ¿ya revisó sus gastos hormiga?

El experto financiero Daniel Suchar explica que los gastos hormiga son uno de los principales enemigos de una economía saludable, el problema es que muchas personas ni siquiera los identifican y siguen haciéndolos, algo que es que terrible para el bolsillo.

El hacer gastos pequeños todos los días puede afectan en gran medida su economía. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

“El gasto hormiga es un gasto que se da de forma recurrente, muy pequeño, pero que cuando se va sumando a lo largo del mes empieza a comer una parte importante del presupuesto mensual. Los gastos hormiga usualmente son considerados, o reflejados en consumos de bienes por impulso: chicles, cigarros, gaseosas, cafés innecesarios.

“Hay otros gastos hormiga que son diferentes al gasto tradicional, por ejemplo, si yo ya desayuné y de repente me quiero comer un pastelito o un quequito o un cangrejito, esto se convierte en un gasto, porque ya la persona había comido y hace el gasto extra solo por un consumo de reacción o gula, como también se le puede conocer”, dijo el experto.

Suchar dice que esa necesidad de comprar cosas que a veces no necesitamos es explotada desde el punto de vista de mercadotecnia en muchos supermercados, prácticamente todos.

“A la hora de ir a la caja registradora tienen el ejemplo de todos los productos de consumo por impulso que se convierten en gasto hormigas. Cuando vamos a un supermercado, no importa si es cadena, independiente o minisúper, siempre decimos: ‘se me antoja un chicle’, ‘ay me provoca un chocolate’, y así sucesivamente”, agregó.

Hacer un presupuestos familiar es lo mejor para combatir los gastos hormiga. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

Difícil de controlar

El experto financiero dice que controlar los gastos hormiga es mucho más difícil que controlar gastos mucho más grandes, pero que tienen menos frecuencia, como el pago de la casa que se hace una vez al mes, o cuando se le echa gasolina al carro tres o cuatro veces al mes, pagar la luz una vez al mes, también el agua, por eso esos gastos son más fáciles de controlar, ya que hay un patrón de comparación entre un mes y otro, pero los gastos hormiga son como “agua que se van entre los dedos”.

Un ejemplo práctico de los gastos hormiga son, por ejemplo, las personas que llevan almuerzo al trabajo, pero siempre van al minisúper que les queda cerca a comprar un fresco. Si el fresco les cuesta ¢750, al final de la semana eso equivaldría a ¢3.750; en un mes, la suma llegaría a ¢15.000 y en un año ascendería a más de ¢180.000.

Si a eso le sumamos unas papitas de ¢500, a la semana le saldrían en ¢2.500, en un mes estaría gastando ¢10.000 y en un año sería ¢120.000. Si sumamos los gastos hormiga del fresco y las papas serían ¢300.000.

Este tipo de gastos podrían evitarse si las personas hacen su propio fresco en casa y lo llevan al trabajo. Además, si se aseguran de llevar una porción suficiente de almuerzo, con acompañamientos, para quedar satisfechos.

No permita que los gastos por impulso afecten su economía. Foto: Shutterstock. (Shutterstock)

También es importante que cuando la gente vaya al súper a hacer las compras, haga una lista y la respete para no caer en gastos extraordinarios.

Otro consejo importante es no ir al supermercado con hambre, ya que eso ocasionará que haga compras por impulso al ver cosas que se le antojan en ese momento.

También, cuando sale de casa, puede llevar meriendas para evitar caer en gastos innecesarios en la calle, que lo hagan gastar en comida.

Otros gastos

Ahora bien, los gastos hormiga no son solo de comida, pueden ser también, por ejemplo, suscripciones a plataformas para escuchar música o ver series en el celular o la computadora que a veces ni siquiera se usan, pero que representan un gasto mensual.

El medio de comunicación La Vanguardia dice que el primer paso para declararle la guerra a los gastos hormiga es el hacer un presupuesto mensual del hogar y limitarse a él para no caer en gastos extra.

Puede darse gustos, pero de forma planificada. Foto: Shutterstock. (Shutterstock/Shutterstock)

No tiene que ser algo muy elaborado, basta con apuntar en una hoja de cálculo o un cuaderno todos los gastos de los últimos tres o seis meses. Luego se deben clasificar los gastos en fijos, como el alquiler, las suscripciones o las facturas de los suministros, y los demás como variables, como el café de cada día y las golosinas, para determinar cuánto dinero se dedicará a cada gasto cada mes.

El reto es mantenerse firme en cumplir con el presupuesto y ojalá tenga hasta un monto de ahorro para hacer un fondo para cualquier emergencia.

No se trata que limite su vida de forma que nunca pueda darse el gusto de comprarse un café en la calle o ir a comer al restaurante que tanto le gusta, pero sí debe planificar sus gastos de manera que también destine parte del dinero para esas salidas, sin que eso represente un desequilibrio en sus finanzas.