Finanzas y tecnología

Estas son las cinco condiciones básicas para optar por el bono de la vivienda en Costa Rica

Estas son las cinco condiciones básicas que deben cumplir las familias que solicitan el bono de la vivienda. Conozca los pasos a seguir

EscucharEscuchar
Por Rocío Sandí

Si usted está pensando en solicitar el bono de vivienda, le contamos que hay cinco condiciones básicas que las familias tienen que cumplir para recibir este beneficio.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) detalla además que la Ley exige que las familias solicitantes deben solicitar los trámites solo en oficinas, sucursales o agencias de las entidades autorizadas por el BANHVI y que deben presentar todos los documentos de acuerdo con la modalidad de bono que les interesa.

El programa “Crédito + Bono” de la Fundación Costa Rica-Canadá permite a las familias costarricenses adquirir, construir o mejorar su vivienda con condiciones financieras accesibles. El beneficio se adapta a los ingresos del núcleo familiar y puede incluir también el Bono Familiar de Vivienda.
Familias que optan por el bono deben cumplir estas cinco condiciones. (Canva)

Las cinco condiciones que deben cumplir las familias que optan por el bono son:

- Ser parte de una familia que viva bajo el mismo techo (al menos una persona debe ser mayor de edad).

- No tener casa propia ni más de una propiedad.

- No haber recibido el bono antes.

- La familia debe tener un ingreso máximo de ¢1.940.076 o de ¢485.019 en el caso del bono de máxima necesidad.

- Ser costarricense o tener DIMEX permanente.

LEA MÁS: BCR revela un dato crucial en medio de polémica por posible venta de la entidad

Pasos para solicitar el bono de la vivienda

Si su familia cumple con estos cinco requisitos, es momento de pasar al segundo paso en el camino de la solicitud del bono, que es que se presente a una de las entidades autorizadas (como bancos públicos, mutuales o cooperativas de vivienda). Ellos son los encargados de recibir sus papeles y estudiar su caso.

Luego sigue el avalúo. Una vez que la entidad acepta el trámite, se realiza un estudio técnico. Para ello se deben presentar los planos de la casa y un perito profesional visitará el terreno o la vivienda para determinar su valor y si cumple con las condiciones para ser habitada.

LEA MÁS: Parece mentira que cosas tan sencillas causen tantas multas en carretera, ¡eche para su saco!

En los 275 días que lleva el 2019 ya hay 10 mil familias que se han beneficiado con el Bono de Vivienda. Al año solo le faltan 90 días y, según nos confirma el Banhvi, todavía hay chochosca suficiente para que otras 4 mil familias se lleguen a comer el tamalito con el Bono aprobado.
Hay pasos específicos y controles para solicitar el bono. (Banhvi)

Si todo sale bien con el avalúo, la entidad envía el caso al BANHVI para que den el “visto bueno” final. Una vez aprobado, se formaliza el bono. Si es para construcción, se elige a la empresa constructora y se firman los contratos; además, debe gestionar el permiso de construcción en la respectiva municipalidad.

Se supervisa todo el proceso

Una vez aprobado el bono, se supervisa que la casa se construya según los planos y, una vez terminada y con los permisos al día, se hace la entrega oficial de las llaves a la familia.

El programa regular contempla para el bono un monto máximo de ¢9.300.000.

boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Teja en WhatsApp
BANHVIbono de viviendacondiciones para el bono de viviendapasos para el bono de vivienda
Rocío Sandí

Rocío Sandí

Licenciada en Comunicación de Mercadeo de la Universidad Americana; Periodista de la Universidad Internacional de las Américas, con experiencia en Sucesos, Judiciales y Nacionales. Antes trabajó en La Nación y ADN Radio.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.