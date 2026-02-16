Estas son las cinco condiciones básicas para optar por el bono de la vivienda en Costa Rica

Si usted está pensando en solicitar el bono de vivienda, le contamos que hay cinco condiciones básicas que las familias tienen que cumplir para recibir este beneficio.

El Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI) detalla además que la Ley exige que las familias solicitantes deben solicitar los trámites solo en oficinas, sucursales o agencias de las entidades autorizadas por el BANHVI y que deben presentar todos los documentos de acuerdo con la modalidad de bono que les interesa.

Familias que optan por el bono deben cumplir estas cinco condiciones. (Canva)

Las cinco condiciones que deben cumplir las familias que optan por el bono son:

- Ser parte de una familia que viva bajo el mismo techo (al menos una persona debe ser mayor de edad).

- No tener casa propia ni más de una propiedad.

- No haber recibido el bono antes.

- La familia debe tener un ingreso máximo de ¢1.940.076 o de ¢485.019 en el caso del bono de máxima necesidad.

- Ser costarricense o tener DIMEX permanente.

Pasos para solicitar el bono de la vivienda

Si su familia cumple con estos cinco requisitos, es momento de pasar al segundo paso en el camino de la solicitud del bono, que es que se presente a una de las entidades autorizadas (como bancos públicos, mutuales o cooperativas de vivienda). Ellos son los encargados de recibir sus papeles y estudiar su caso.

Luego sigue el avalúo. Una vez que la entidad acepta el trámite, se realiza un estudio técnico. Para ello se deben presentar los planos de la casa y un perito profesional visitará el terreno o la vivienda para determinar su valor y si cumple con las condiciones para ser habitada.

Hay pasos específicos y controles para solicitar el bono. (Banhvi)

Si todo sale bien con el avalúo, la entidad envía el caso al BANHVI para que den el “visto bueno” final. Una vez aprobado, se formaliza el bono. Si es para construcción, se elige a la empresa constructora y se firman los contratos; además, debe gestionar el permiso de construcción en la respectiva municipalidad.

Se supervisa todo el proceso

Una vez aprobado el bono, se supervisa que la casa se construya según los planos y, una vez terminada y con los permisos al día, se hace la entrega oficial de las llaves a la familia.

El programa regular contempla para el bono un monto máximo de ¢9.300.000.