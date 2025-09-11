iPhone 17: descubra qué novedades trae el último lanzamiento de Apple

Apple lanzó el iphone 17 este 9 de setiembre . (@asherdipps/X)

Apple sigue liderando el mercado de teléfonos inteligentes. Este 9 de setiembre, la compañía dio a conocer su nueva línea iPhone 17, compuesta por cuatro modelos: iPhone 17 (base), iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro y iPhone 17 Pro Max.

La presentación incluye innovaciones en diseño, materiales y tecnología, pensadas para distintos tipos de usuarios, desde quienes valoran la ligereza y portabilidad hasta aquellos que buscan el máximo rendimiento y capacidades fotográficas profesionales.

Según el Tiempo Colombia, la compañía presentó el nuevo chip A19- A-19 Pro con una arquitectura témica mejorada (incluye una cámara de vapor soldada al chasis para elevar el rendimiento sostenido), un chip inalámbrico propio N1 para Wi-Fi 7 y Bluetooth 6, capacidades de video profesional (ProRes RAW, genlock y Dolby Vision HDR).

Estos modelos buscan un equilibrio entre funcionalidad y portabilidad. El iPhone 17 incluye una pantalla de 6,3 pulgadas, mejoras en la duración de la batería respecto a la generación anterior (Apple no especificó la capacidad en mAh) y una cámara principal con lente Ultra Wide de 12 megapíxeles, acompañada de una cámara frontal de igual resolución.

Apple describe el iPhone 17 Air como un equipo diseñado para ofrecer ligereza y autonomía balanceada, destacando un enfoque en la portabilidad; en algunas configuraciones, este modelo prescinde del lente Ultra Wide.

Por su parte, los iPhone 17 Pro y Pro Max están pensados para quienes buscan el máximo rendimiento y calidad fotográfica. Ambos cuentan con un grosor de 8,7 mm, cuerpo de aluminio y trasera de vidrio, incorporan el chip A19 Pro y hasta 12 GB de RAM, permitiendo grabación de video profesional (ProRes RAW, Dolby Vision HDR y soporte para flujos de trabajo con genlock), además de mejoras en autonomía y gestión térmica.

El módulo de cámaras se extiende horizontalmente en la parte superior del equipo, con tres lentes de 48 megapíxeles en el sistema principal y una cámara frontal mejorada de hasta 18 MP (Center Stage), optimizada para fotografía profesional y zoom óptico. Además, estos modelos integran por primera vez un chip de conectividad propio de Apple para Wi-Fi y Bluetooth, aumentando la eficiencia y velocidad de conexión.

Cada modelo de la familia iPhone 17 presenta características diferenciadas. El iPhone 17 base mide 7,8 mm de grosor, tiene cuerpo de aluminio y vidrio, 8 GB de RAM, pantalla de 6,3 pulgadas y batería de más de 3.600 mAh. En cambio, el iPhone 17 Air se perfila como el más delgado de la línea, con solo 5,5 mm, cuerpo de titanio y vidrio, 12 GB de RAM, pantalla OLED de 6,6 pulgadas y batería aproximada de 2.900 mAh, destacando por su portabilidad y ligereza.

Por su parte, los iPhone 17 Pro y Pro Max mantienen un grosor de 8,7 mm, cuerpos de aluminio y vidrio, 12 GB de RAM y pantallas que oscilan entre 6,6 y 6,7 pulgadas. Estos modelos también cuentan con mejoras en la batería, diseñadas para soportar funciones avanzadas como grabación en 8K y un rendimiento superior, consolidándose como las opciones más potentes y completas de la serie.

Según El Tiempo Colombia, la compañía dio a conocer los precios oficiales del iPhone 17, aunque estos pueden variar según impuestos, distribuidores y promociones de los operadores en cada país.