La nueva moneda de ¢50 es un espectáculo, ¿qué diseño tiene y cuándo estará en circulación?

El cangrejo marinera será el protagonista de la nueva moneda de ¢50. (BCCR)

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) anunció este lunes, que el 22 de octubre saldrá a circulación una nueva moneda de ¢50 y es una belleza.

Se trata de la quinta y penúltima moneda de esa denominación, de la serie Fauna de los Ecosistemas. Esta es alusiva al cangrejo marinera del ecosistema de manglar.

La moneda que usarán los costarricenses como medio de pago será sin colores; sin embargo, ese mismo 22 de octubre saldrá a la venta una moneda coleccionable que es todo un espectáculo porque es a color y el cangrejo se ve muy llamativo.

“A partir de ese día, el Banco Central de Costa Rica (BCCR) pondrá a disposición de la ciudadanía 10.000 monedas de colección en acrílico y 7.000 monedas de colección en estuche, cada una con un costo de ¢8.650.

La moneda a color estará disponible solo para coleccionistas. (BCCR)

“En el reverso de la nueva moneda se leen los textos ‘Manglar’ y los nombres original y científico de ‘Cangrejo marinera’ y ‘Goniopsis pulchra’. Como parte de los elementos visuales, el cangrejo está colocado sobre una porción del mapa del manglar, así como los números ’2023′, correspondiente al año de aprobación del diseño por parte de la Junta Directiva del BCCR”, informó la entidad.

El cangrejo marinera es de llamativos colores

En la parte superior del anverso de la moneda sobresalen las leyendas “República de Costa Rica” y "Banco Central de Costa Rica", así como las tres barras en la parte inferior en alto relieve que facilitan su reconocimiento.

“Este cangrejo de llamativos colores es muy común en el manglar, en el sustrato fangoso y estuarios, sobre las raíces de los árboles de mangle colorado y otras especies de mangles.

“Algunos viven bajo los troncos, otros construyen madrigueras que tienen dos o más entradas, pero generalmente utilizan refugios hechos por otros cangrejos. Esta especie se alimenta principalmente de mangle colorado y otros tipos de materia vegetal, como gramíneas”, agregó el BCCR.

Estas son las monedas vigentes según datos del BCCR. (BCCR)

Las personas podrán comprar máximo dos monedas coleccionables

Con el fin de que las monedas lleguen a la mayor cantidad de público posible, la venta se limitará a un máximo de dos unidades por persona, independientemente de su presentación.

Es importante destacar que la cantidad de monedas coleccionables asignadas a cada entidad financiera se determina según sus requerimientos.

Además, son estas mismas entidades las que definen los puntos de venta donde la moneda estará disponible para el público, así como la cantidad de monedas por presentación en cada ubicación.

En caso de requerir información adicional sobre las ubicaciones, horarios de atención, disponibilidad de presentaciones, entre otros aspectos operativos de la venta, se recomienda contactar a las entidades mediante sus canales de comunicación oficiales.