Lanzan app que identifica las 25 serpientes venenosas de Costa Rica en segundos

En Costa Rica, donde los encuentros con culebras pueden ocurrir en zonas rurales e incluso urbanas, contar con información rápida y confiable puede marcar la diferencia, incluso, entre la vida y la muerte.

Ahora, la tecnología se convierte en una gran amiga con el lanzamiento de una aplicación móvil que permite identificar las 25 serpientes venenosas que existen en Costa Rica y qué hacer en caso de una mordedura.

La herramienta fue desarrollada por el Instituto Clodomiro Picado de la Universidad de Costa Rica (ICP-UCR), institución con amplia trayectoria en investigación científica y producción de sueros antiofídicos.

Les confirmamos que la aplicación es gratis y se llama “ICP App”. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

Les confirmamos que la aplicación es gratis y se llama “ICP App”. Ya está disponible para su descarga para las versiones de Android y iOS, tanto en el App Store de Apple como en el Play Store de Google.

LEA MÁS: El “Encantador de serpientes” tico vive en Turrúcares

Una necesidad real en el día a día

El origen de esta aplicación responde a una situación frecuente: personas que, tras encontrarse una serpiente, no saben si representa un peligro ni cómo reaccionar.

El doctor Andrés Hernández Bolaños, director farmacéutico del ICP-UCR, explica: “Casi que todos los días nos llega la foto de una serpiente y nos preguntan cuál es y si es venenosa. A veces, incluso, nos informan que ya mataron a la serpiente, algo totalmente innecesario.

“Entonces, al ver que era algo constante, y que la necesidad de información estaba ahí, decidimos promover esta aplicación móvil para brindar información con respaldo científico.

La aplicación es super amigable y fácil de utilizar, no le tenga miedo, además, es gratis. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

“Esto lo hicimos con la ayuda del estudiante de la carrera de Ingeniería en Sistemas de Computación, Fernando Morales Cascante, quien nos ayudó a concretar la idea”, aseguró el doctor Hernández, quien aclaró que el estudiante fue quien desarrolló la aplicación.

LEA MÁS: A tico lo mordió una terciopelo y antes de ir al hospital se sentó a tomar café: “Eso sí, sin azúcar”

Que casi siempre haya consultas sobre culebras demostró la falta de herramientas accesibles para la población, así como la necesidad de dar información clara y confiable que permita tomar decisiones sin caer en el pánico.

El doctor Andrés Hernández Bolaños, es el director farmacéutico del ICP-UCR. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

Identificación y orientación

La aplicación permite reconocer las especies de serpientes venenosas presentes en Costa Rica mediante fotografías y descripciones detalladas. Además, ofrece información sobre características físicas, comportamiento y medio ambiente de cada especie.

El estudiante Fernando Morales Cascante fue quien desarrolló la aplicación que ya lleva más de 12 mil descargas. (Cortesía/Cortesía)

Entre sus funciones más destacadas se encuentran: identificación de serpientes venenosas, imágenes de referencia para facilitar el reconocimiento, recomendaciones claras ante una mordedura y consejos sobre qué hacer y qué evitar.

La aplicación tiene registrada a la coral costarricense como una serpiente venenosa. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

Todo el contenido está respaldado por conocimiento científico, lo que da tremenda seguridad frente a la gran cantidad de información equivocada que hay publicada en redes sociales y sitios no especializados.

LEA MÁS: 600 personas son mordidas por una serpiente cada año en Costa Rica

Calma que marca diferencia

Uno de los principales aportes de esta herramienta es ayudar a las personas a reaccionar de forma apropiada en situaciones de riesgo, evitando decisiones impulsivas que puedan agravar el problema.

El doctor Hernández Bolaños lo resume así: “Tener la información a mano puede ayudar a tener una mayor claridad, un mejor control del entorno y no entrar en pánico”.

Explican bien en la aplicación que la conocida culebra de cafetal no es venenosa. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

Actuar con calma y con información correcta no solo reduce el riesgo inmediato, sino que también facilita una atención médica más efectiva en caso de que ocurra un accidente.

Más conocimiento, menos miedo

Además de prevenir incidentes, la aplicación también busca promover una relación más informada con las serpientes, muchas veces temidas por desconocimiento.

Estos animales cumplen un papel fundamental en el equilibrio de los ecosistemas, por lo que entender su comportamiento y aprender a identificarlos resulta clave para lograr una mejor convivencia y evitar su eliminación innecesaria.

También hay importantísima información para entender que no todas las serpientes son venenosa. (Universidad de Costa Rica/Cortesía)

Con esta iniciativa, Costa Rica demuestra cómo la ciencia y la tecnología pueden unirse para proteger tanto a las personas como a la biodiversidad del país.