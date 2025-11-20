Llegó la noticia más esperada del año para los pensionados del IVM y el régimen no contributivo sobre el aguinaldo

Llegó el momento que los pensionados del régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) y del régimen no contributivo de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) esperaron durante todo el año.

Este mes les llegará el dinero de la pensión acompañado del aguinaldo y los dos depósitos los harán el mismo día.

En solo unos días llegará el pago de la pensión de noviembre y también el aguinaldo. (Canva)

Los jubilados siempre esperan con ilusión el día del mes en el que les llega esa plata porque con ella hacen frente a los gastos fijos, como el pago de vivienda, la compra de comida, medicamentos, los recibos de agua, luz, teléfono y también aprovechan para darse un gusto, cuando se da la oportunidad.

Para este mes el pago se esperará con mayor ilusión todavía, porque viene acompañado del esperado aguinaldo, así que ya podrán comprar los regalitos y darse los gustos navideños.

Según el calendario oficial de pagos de la pensión de la Caja, esos dineros se depositarán el viernes 28 de noviembre.

Cuide su plata para que los estafadores no se la vayan a quitar. (Shutterstock/Shutterstock)

Pago de la pensión de diciembre

Ahora bien, le contamos de una vez que el pago de la pensión correspondiente a diciembre, será el martes 30 de ese mes. Apúntelo en el calendario de una vez.

Es probable que usted tenga ya planes para ese dinero; sin embargo, sea prudente y tenga mucho cuidado porque en estas fechas aumentan las estafas y las trampas para quitarle su plata, ya que los mañosos andan en busca de los aguinaldos.

No confíe en negocios demasiado buenos y tampoco les dé sus datos personales o sensibles a quienes le ofrecen productos baratos o que le pintan una oportunidad que suena extremadamente buena.