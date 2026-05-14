Marchamo digital inicia en noviembre de 2026: estos son los detalles del nuevo proceso

El Instituto Nacional de Seguros (INS) anunció este jueves que el marchamo digital empezará a funcionar en noviembre de este 2026.

El INS informó que ya emitió la orden de compra de 1.600.000 etiquetas del nuevo marchamo digital.

Marchamo digital arranca en noviembre. INS ya dio detalles. (Johh Durán)

“En esta primera etapa, el cambio aplicará únicamente para los vehículos con parabrisas, mientras que las motocicletas serán incorporadas al nuevo sistema, a partir del próximo año, luego del resultado del plan piloto.

“Algo importante es que el nuevo sticker se reemplazará cada 10 años en la mayoría de clases vehiculares (automóviles, buses, camiones) y en las motos, cada 3 años”, detalló la institución.

Transformación tecnológica

La aseguradora explica que el proyecto marca el inicio de una transformación tecnológica cuyo objetivo es agilizar y simplificar el proceso tanto para los usuarios, como para las autoridades.

Habrá cambios que todos los dueños de vehículos deben tomar en cuenta. (John Durán)

“Las etiquetas adjudicadas corresponden a TAGS con tecnología RFID pasiva de Ultra Alta Frecuencia o UHF; estas pueden ser leídas por los equipos de la Policía del Tránsito a una distancia máxima de 10 a 20 metros. El chip no monitorea, ni cuenta con GPS”, detalló la institución.

Gabriela Chacón, presidenta del INS, dice que el marchamo no debe seguir asociado a filas, incomodidades o papeles guardados.

Una vez emitida esta orden de compra, la empresa tiene alrededor de cuatro meses para la entrega de las etiquetas, por lo que el INS espera iniciar su distribución a los recaudadores durante el mes de setiembre, tal y como se realiza normalmente, e iniciar el cobro el primer día hábil de noviembre, que este año corresponde al lunes 2.

Las nuevas etiquetas tendrán una vida útil de 10 años. (John Durán)

La licitación fue adjudicada en julio del 2025 por la Junta Directiva del INS al consorcio PC Central-HT-Neology.

El INS aclaró que, como las etiquetas tendrán una vida útil de 10 años, los usuarios no tendrán que estar yendo a pagar el marchamo como se hacía hasta ahora. Lo hará el primer año y los siguientes; lo puede pagar en línea, dejando la misma etiqueta en el parabrisas.