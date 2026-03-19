Pollo Granjero cerró en Costa Rica este jueves 19 de marzo, estas son las razones

Una cadena de pollo frito muy popular en Costa Rica se fue del país y dejó a muchos consumidores sorprendidos.

Se trata de Pollo Granjero, una marca que se consolidó en los últimos años como una de las más gustadas por los costarricenses.

La cadena publicó un comunicado en sus redes sociales en el que anuncia la decisión.

Pollo Granjero cerro en Costa Rica este jueves. (José Cordero)

“Hoy cerramos un capítulo en nuestra historia en el país. Durante estos años, en Pollo Granjero tuvimos el privilegio de compartir momentos, sabores y experiencias con miles de personas.

“A nuestros clientes, colaboradores, aliados y comunidades: gracias por su confianza y fidelidad. Nos llevamos el recuerdo de todo lo vivido juntos y un profundo agradecimiento por haber sido parte de esta historia”, informó la cadena.

Cambios en la región

El medio de comunicación El Financiero informó que la Corporación Multi Inversiones (CMI), un conglomerado guatemalteco que también gestiona marcas como Pollolandia y Pollo Campero, está tomando acciones importantes en el mercado comercial.

La cadena de Pollo Granjero estuvo en el país por 13 años, pero este jueves 19 de marzo sus locales ya están cerrados.

Actualmente, la cadena tenía en Costa Rica 96 locales comerciales en los que trabajan aproximadamente 280 colaboradores, a quienes la empresa ha garantizado el cumplimiento total de sus obligaciones legales y laborales.

Tenía casi 100 locales en Costa Rica. (Cortesía CMI)

La decisión se debe a una optimización estratégica del portafolio de Corporación Multi Inversiones.

José Miguel Fallas, Gerente de Asuntos Corporativos y Sostenibilidad de CMI para Costa Rica, explicó que la decisión responde a un proceso de análisis riguroso sobre el modelo de negocio de la marca en el país.

También aseguró que, aunque se trata de una medida compleja, la empresa enfatiza que es una acción puntual sobre la marca Granjero y no representa una retirada del conglomerado guatemalteco del territorio nacional.

Pese al cierre, CMI no descarta que algunos locales de Pollo Granjero sean aprovechados por Pollolandia, que opera bajo el modelo de franquicia.

Este medio contactó a Pollo Granjero a través de WhatsApp, redes sociales y el sitio web de Corporación Multi Inversiones (CMI), para conocer más detalles del cierre, pero no recibimos respuesta.