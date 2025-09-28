¿Qué es el “modo Capibara” en WhatsApp y cómo activarlo fácilmente?

El popular “modo Capibara” en WhatsApp permite reemplazar el ícono clásico de la aplicación por la imagen del carpincho, una tendencia que se volvió viral en redes sociales. (Shutterstock/Shutterstock)

El “modo Capibara” se ha convertido en una tendencia viral durante setiembre de 2025: permite que los usuarios personalicen el icono de WhatsApp con una imagen alusiva al carpincho (capibara), dándole un toque divertido y único a la app. Pero ojo, no es una función oficial de WhatsApp.

Aunque muchos lo llaman “modo Capibara”, en realidad se trata de una modificación estética aplicada mediante aplicaciones externas llamadas launchers, que permiten cambiar íconos, fondos, tipografía y otros elementos visuales del teléfono.

¿Cómo funciona el “modo Capibara”?

No altera WhatsApp ni sus funciones. El cambio solo aplica al ícono visual de la app, no al funcionamiento interno, mensajería, seguridad ni configuración de WhatsApp. Se usa un launcher externo. Para poder editar el ícono se debe instalar una aplicación tipo Nova Launcher (u otras similares) y configurarla como la interfaz predeterminada del teléfono. Se necesita una imagen de capibara. La imagen que se use debe tener buen acabado, preferiblemente en formato PNG con fondo transparente, para que se integre bien al cambiar el ícono. Proceso de edición manual. Una vez activo el launcher, el usuario mantiene presionado el ícono de WhatsApp, selecciona “editar”, elige la imagen de capibara y ajusta tamaño según convenga. Volver al ícono original. Si se desea revertir el cambio, solo hace falta desinstalar el launcher (o cambiar al lanzador original), y el ícono de WhatsApp volverá al predeterminado.

Pasos para activar el modo Capibara en tu Android

Aquí una guía paso a paso basada en el método descrito por La Nación:

Descarga e instala Nova Launcher desde la tienda de apps.

desde la tienda de apps. Configura Nova como lanzador predeterminado.

Busca o crea una imagen de capibara en formato PNG con fondo transparente.

En la pantalla principal, mantén presionado el ícono de WhatsApp y elige “editar”.

Selecciona la imagen del capibara, ajusta el tamaño y confirma.

Si quieres volver al logo normal, desinstala Nova o vuelve al lanzador anterior.

Precauciones y consideraciones

No es una función oficial de WhatsApp : es una personalización visual externa, por lo que WhatsApp no ofrece soporte para este tipo de modificaciones.

: es una personalización visual externa, por lo que WhatsApp no ofrece soporte para este tipo de modificaciones. Compatibilidad depende del dispositivo : algunos móviles o versiones de Android pueden tener restricciones para usar launchers o editar íconos.

: algunos móviles o versiones de Android pueden tener restricciones para usar launchers o editar íconos. Seguridad y confiabilidad: al instalar aplicaciones de personalización, es importante que provengan de fuentes confiables para evitar riesgos de malware.

