¿Quiere entrar a la UCR? Estas herramientas gratis de Internet pueden convertirse en sus mejores aliadas para el examen de admisión

Miles de jóvenes ya comenzaron la cuenta regresiva para uno de los retos más importantes de su vida estudiantil: la Prueba de Aptitud Académica (PAA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Aunque muchas familias creen que la única opción para prepararse es pagar costosos cursos, hoy la tecnología ofrece alternativas gratuitas y de gran calidad que pueden marcar la diferencia.

Con la tecnología sus hijos se pueden ayudar en la preparación gratis para el examen de admisión de la UCR. (Shutterstock)

Desde simuladores oficiales hasta libros digitales, videos en YouTube y herramientas de inteligencia artificial, Internet se convirtió en un gran compañero de estudio para quienes sueñan con conseguir un cupo en la universidad.

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La buena noticia es que la propia UCR reúne buena parte de esos recursos en sus plataformas digitales y recomienda aprovecharlos antes de buscar cualquier otro material.

UCR le dice por dónde empezar

Si hay un consejo que dan los especialistas de la universidad, es sencillo: comience con el material oficial.

El Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica (PAA) pone a disposición de los estudiantes folletos gratuitos, prácticas en línea, preguntas resueltas y publicaciones diseñadas con el mismo enfoque del examen. Además, la institución recuerda que no certifica cursos ni a profesores para preparar la PAA, por lo que invita a utilizar primero los recursos elaborados por la propia universidad.

Entre los materiales disponibles destacan los folletos de práctica, el documento “60-10 Preguntas y respuestas de práctica”, la muestra del libro “24 preguntas de práctica” y el simulador en línea, que permite familiarizarse con el tipo de razonamiento que evalúa la prueba.

La tecnología también enseña a estudiar

La Oficina de Orientación de la UCR cuenta con una guía gratuita para preparar exámenes en la que recomienda planificar el estudio con tiempo, descansar adecuadamente, evitar dejar todo para última hora y realizar pausas para mejorar la concentración.

La inteligencia artificial está a la orden del día de los colegiales que se preparan para el examen de la UCR. (UCR/Cortesía)

También ofrece materiales sobre organización del tiempo, técnicas de estudio, memoria y manejo del estrés académico; herramientas que pueden ser igual de importantes que aprender a resolver una pregunta difícil.

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El profe YouTube

Otra ventaja de la tecnología es que existen decenas de videos donde profesores resuelven ejercicios similares a los de la PAA, paso a paso; por ejemplo, la profe Mary Fallas en el siguiente canal de YouTube: https://www.youtube.com/@MariFallas

En comunidades de estudiantes costarricenses se suelen recomendar canales como Admisión VCX, Academia Pitagórica y Mary Fallas, especialmente para reforzar el razonamiento matemático y la comprensión lectora. Aunque estos materiales no son oficiales, muchos estudiantes afirman que les han servido para complementar las prácticas de la UCR.

IA puede darle una mano

La IA también se está convirtiendo en una aliada para quienes estudian.

Herramientas como ChatGPT permiten pedir explicaciones de ejercicios, generar nuevas preguntas similares a las del examen, practicar comprensión de lectura o repasar conceptos difíciles.

La clave está en utilizarlas como apoyo para comprender los temas y no para buscar respuestas rápidas. Incluso en comunidades de estudiantes, varios aspirantes aseguran que crear ejercicios nuevos con inteligencia artificial les ha ayudado a practicar más y mejor.

María Fallas tiene su propio canal en YouTube donde enseña incluso a mejorar la lógica matemática. (Cortesía/Cortesía)

La constancia es el secreto

Aunque la tecnología facilita el acceso a recursos de calidad, la propia UCR insiste en que el éxito depende de la práctica constante.

Realizar simulacros con tiempo, revisar los errores, reforzar los temas más complicados y mantener una rutina de estudio durante varias semanas sigue siendo la mejor estrategia para llegar con confianza al examen.

ENLACES QUE SON UNA SALVADA Oficina de Orientación de la UCR (cómo prepararse para los exámenes): https://orientacion.ucr.ac.cr/preparacion-para-los-examenes/ Programa Permanente de la Prueba de Aptitud Académica: https://www.paa.iip.ucr.ac.cr/ Folletos oficiales de práctica: https://www.paa.iip.ucr.ac.cr/folletosdepractica/ Práctica en línea de la PAA: https://www.paa.iip.ucr.ac.cr/practicaenlinea/ Proceso de admisión de la UCR: https://ori.ucr.ac.cr/inicio/estudiantes/admision Editorial UCR (materiales de práctica): https://editorial.ucr.ac.cr/

Con un celular, una computadora y los recursos adecuados, cualquier estudiante puede construir un plan de estudio sólido y aumentar sus posibilidades de ingresar a la universidad.