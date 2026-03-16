Si tiene planeado sacar pronto el FCL, urge que lea esta información porque podría perder dinero

Este mes de marzo se dará un retiro masivo del Fondo de Capitalización Laboral (FCL) en Costa Rica y, si usted tiene planeado sacar el suyo, es importante que primero lea esta información para que no vaya a perder dinero.

El economista Fernando Rodríguez conversó con La Teja y nos explicó a detalle todo lo que usted debe saber sobre el retiro del FCL e hizo énfasis en algo importante que está pasando y que podría afectar su bolsillo si pide la plata de una vez.

Este 2026 se dará una entrega masiva del FCL, pero urge que usted sepa esto antes de pedir el suyo. (Canva)

“El régimen de pensiones complementarias entró a regir en el 2001 y desde ese momento se estableció que los fondos acumulados en el FCL se iban a entregar cada cinco años si no había habido ruptura de la relación laboral y si la persona no se había acogido a la pensión.

“Entonces los primeros cinco años se cumplieron en el 2006, la segunda tanda fue en el 2011, luego en el 2016, después en el 2021 y ahora toca en este 2026. ¿Quiénes lo van a recibir? Bueno, las personas que desde que empezó la cotización en este régimen han mantenido una relación laboral ininterrumpida con el mismo patrón, o sea, los que están trabajando con el mismo patrón desde hace más de cinco años, pues cumplen quinquenio del FCL“, explicó el economista.

A quienes han tenido cambios de trabajo, se jubilaron, los que entraron a trabajar después, no les corresponde sacar el FCL ahorita, pues no cumplen el quinquenio este año con el aniversario de la entrada en vigencia de la norma.

¿Si no solicita el FCL, lo pierde?

Esa pregunta es clave y la respuesta es no. Si usted no retira el FCL en este momento, aunque cumpla el quinquenio, no va a perder esa plata; ahí se va a quedar hasta que usted la solicite (y hasta va a ganar intereses).

Si se espera unas semanas o meses podría recibir más dinero. (Shutterstock)

Incluso, hay expertos que dicen que si no le urge el dinero, lo mejor es que lo deje ahí para que lo use en alguna emergencia, como, por ejemplo, si se llega a quedar sin trabajo; es para lo que está hecho dicho fondo.

Ahora bien, en este momento histórico hay otro motivo de mucho peso para que usted lo piense dos veces antes de solicitar el FCL.

Caída en el tipo de cambio podría afectar su FCL

Fernando Rodríguez manifestó que muchas operadoras de pensiones tienen inversiones en el extranjero y que la baja en el tipo de cambio del dólar podría hacer que usted pierda plata si pide el FCL en este momento.

“Una parte de las inversiones que las operadoras hacen de los recursos que todos ahorramos en estos mecanismos se invierten fuera del país, están expresadas en dólares. Cuando nosotros trasladamos esas inversiones a colones y el tipo de cambio ha bajado, resulta que las inversiones hechas en el pasado muestran una reducción en su valor.

La baja en el tipo de cambio del dólar podría bajar el monto que le entreguen del FCL. (Rafael Pacheco)

“Si ellos (las operadoras) hicieron inversiones el año pasado y ahora tienen que ir a liquidarlas o ya se van a vencer, pues lo que va a suceder es que esas inversiones se van a registrar un valor más bajo y eso afecta tanto los recursos acumulados en el ROP (Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias) como los del FCL.

Rodríguez dice que, ante ese panorama, lo mejor es que piense bien si quiere retirar el FCL y, si puede esperarse, lo mejor es que lo haga.

“No va a perder el derecho al retiro. Lo puede ejercer en cualquier momento en el futuro una vez cumplido el quinquenio, pero si se espera a ver si el tipo de cambio sube, se va a evitar una parte de esa pérdida o toda inclusive, dependiendo del momento en que se hayan hecho esas inversiones.

“Si en las próximas semanas el tipo de cambio sube, cuando se recupere el valor perdido de las inversiones en dólares, ya ahí sí se puede optar por ir a retirar el FCL para que no pierda esa plata”, manifestó el economista.

Esta plata se entrega cada cinco años si usted no cambia de patrón. (Creado con IA)

¿Se puede sacar solo una parte del FCL?

Otra de las dudas más frecuentes que tiene la gente es si el FCL se entrega de forma inmediata cuando se cumple el quinquenio y no es así.

El trabajador debe tramitarlo con la operadora de pensiones con la que esté inscrito y debe seguir el procedimiento de la misma.

Además, tome en cuenta que si pide el FCL, se lo darán completo; no puede pedir que le entreguen solo una parte.

La entrega de la plata es relativamente rápida. Si a usted le toca pedirla, hace el trámite correspondiente y entrega la información solicitada por su operadora de pensiones; en cuestión de unos 15 días tendrá la plata en su cuenta bancaria.