Tipo de cambio del dólar llega a su precio histórico más bajo, ¿qué está pasando?

El tipo de cambio del dólar en Costa Rica llegó este martes a un precio nunca antes visto desde el inicio del funcionamiento del Mercado de Monedas Extranjeras (Monex), el 6 de diciembre de 2007.

Para estar en sintonía, le contamos que el tipo de cambio promedio Monex es el valor calculado de todas las transacciones de compra y venta de divisas realizadas durante una sesión en el Mercado de Monedas Extranjeras de Costa Rica. Es administrado por el Banco Central (BCCR) y refleja el precio real del dólar basado en la oferta y demanda.

El dólar llegó a su precio histórico más bajo desde los inicios del Monex. (Archivo)

Este martes 24 de febrero, ese tipo de cambio estuvo en ¢473, un nivel nunca antes visto en el país.

Para que usted se haga una idea del enorme cambio que ha tenido el dólar en el último año, le contamos que el 24 de febrero del 2025 el tipo de cambio promedio Monex fue de ¢507, es decir, 34 colones más arriba.

¿Qué es lo que está pasando con el dólar?

Para entender a qué se debe esa caída tan importante en el valor del dólar en este primer trimestre del 2026, conversamos con el economista de la Universidad Nacional (UNA) Leiner Vargas.

Según el experto, hay tres grandes razones que tienen a la moneda de Estados Unidos contra las cuerdas, y aquí se las explicamos en sencillo:

Experto explica los factores por los que el dólar está tan bajo. (Canva)

1. El “pleito” entre potencias

A nivel mundial, la guerra comercial entre Estados Unidos y China sigue haciendo de las suyas. Además, países grandes como Brasil, India y Rusia (el grupo BRICS) están usando menos el dólar para sus negocios y prefieren sus propias monedas. Esto hace que sobren dólares en el mercado internacional y que lleguen montones a países pequeños como el nuestro.

2. Más turistas están llegando a Costa Rica

Enero y febrero son los meses de “temporada altísima” del turismo en Costa Rica.

“Entran muchísimas divisas por la gente que viene de vacaciones”, explica Vargas.

Al haber tanto dólar entrando por los turistas extranjeros, el precio baja.

El precio real del dólar es basado en la oferta y demanda. (La Nación/La Nación)

3. Precio del petróleo ha bajado

A esto se le suma que el petróleo ha bajado de precio, por lo que el país ocupa gastar menos dólares para traer combustible.

Cuando la gasolina sube, todo sube porque aumentan los costos de producción y transporte de todos los productos, entonces, cuando el precio de los combustibles baja, se da una estabilidad importante en los costos.

Vargas señala que también hay que tomar en cuenta que en el país respira cierta tranquilidad tras el cambio de gobierno.

“Las reglas de política monetaria le van a permitir al Gobierno tener acceso a créditos internacionales para pagar deuda”, asegura, lo que evita que el dólar dé saltos locos por miedo o incertidumbre.

El economista Leiner Vargas explica qué es lo que está pasando con la moneda de Estados Unidos. (Cortesía)

¿Volverá a subir el dólar?

Para quienes están preocupados porque ganan en dólares o tienen ahorros, el economista trae un mensaje de calma: esta caída es coyuntural (temporal).

“Deberíamos de regresar a un tipo de cambio más cercano a los 500 colones en la mitad del año (segundo y tercer trimestre)“, pronosticó Vargas.

Es decir, una vez que pase el “boom” del turismo y se estabilicen los factores externos, la moneda debería buscar niveles más normales para nuestra economía.

La llegada de turistas al país es una de las razones en la baja del dólar. (Rafael Pacheco)

¿Qué hacer si tengo deudas en dólares?

La recomendación de oro sigue siendo la misma: si usted gana en colones y tiene deudas en dólares, estos meses de “dólar barato” son ideales para abonar a la deuda o incluso considerar pasar su crédito a la moneda en la que le pagan, aprovechando que el cambio le favorece.