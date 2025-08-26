TSE revela los pasos para obtener la cédula digital con histórico cambio que se dará en unos días

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) tiene un proyecto, que ya está prácticamente listo, es el de la cédula digital, que se llama: “Identidad digital costarricense”.

El 9 de setiembre próximo, la entidad empezará a emitir esa cédula digital.

Eso quiere decir, en pocos días usted podría ser uno de los primeros ticos con una cédula digital.

Se viene un cambio histórico con la cédula. (Archivo)

¿Qué tiene que hacer para conseguirla?

El TSE dio a conocer los pasos para conseguir la cédula digital costarricenses.

- Tener un dispositivo móvil.

- No tener ningún documento de identidad pendiente de retiro.

- Ingresar a www.tse.go.cr para realizar la solicitud, la cual se puede hacer 24/7 y desde cualquier lugar del mundo.

- Identificarse con su número de cédula.

- Realizar el proceso de verificación biométrica.

- Proporcionar un correo electrónico válido para seguir los pasos de activación.

A partir del 9 de setiembre la gente puede pedir la cédula digital. (Cortesía TSE)

- Cancelar el monto de 2.600 colones con una tarjeta Visa o Mastercard.

- Descargar el aplicativo denominado IDC-Ciudadano de las tiendas PlayStore y AppStore para activar la identidad digital, que estará protegida por un código PIN y reconocimiento facial por huella dactilar.

¿Desaparecerá la cédula física?

El TSE no dejará de emitir cédulas físicas, es decir, la digital será una opción o un servicio extra para quienes deseen tenerla, pero no sustituirá por completo las físicas.

Las personas que prefieran seguir solo con la cédula física podrán hacerlo sin ningún problema.

Según informó el TSE, la institución ha estado en contacto con instituciones bancarias y otras entidades porque la idea es que poco a poco la cédula digital sea suficiente para hacer trámites, eso se hará paulatinamente.