¿Vio el nuevo iPhone 17? Estas son las novedades que anunció Apple

Apple anunció el iPhone 17, que estará disponible el xxx. (Apple/Cortesía)

La gigante empresa de tecnología, Apple, anunció una novedad que muchos esperaban: el iPhone 17, cuyo dispositivo cuenta con innovaciones en diseño, materiales y tecnología.

Pero, ¿el iPhone 17 es distinto al 16, que fue lanzado el año pasado? Sabemos que muchos se han quejado de lo similares que han sido otras versiones de este reconocido dispositivo móvil.

La respuesta es: más o menos, en cuanto al diseño. Si comparamos el modelo base del 16 y el 17, son similares. Sin embargo, los Pro y Pro Max del 16 y 17 son distintos, más que todo en el área de la cámara, pero ambas versiones mantuvieron las tres cámaras.

Apple anunció 4 versiones de iPhone 17: iPhone Air, iPhone Pro, iPhone Pro Max y iPhone 17 (básica). (@asherdipps/X)

Muchos han criticado, así como elogiado, esta novedad de Apple. Algunos usuarios en redes sociales destacaron los nuevos colores que se añadieron; por ejemplo, el naranja, lavanda, el tono azul neblina y verde salvia.

Y claro, por supuesto, como otras versiones de iPhone, el 17 contará con colores plata, negro y blanco, para aquellas personas que prefieren lo clásico.

Sin embargo, muchos se volvieron locos al ver el iPhone de color naranja. De hecho, las redes sociales fueron invadidas por imágenes del celular con este color.

Apple anunció diferentes modelos de iPhone 17: Pro, Pro Max y Air. De hecho, cada uno tiene un diseño distinto.

Por ejemplo, el Pro y Pro Max, este último siendo el más grande en cuanto al tamaño, cuenta con 3 cámaras. El modelo base cuenta con dos y el Air solo con una cámara.

Una de las novedades interesantes de Apple es el iPhone Air, el cual, según esta marca, es el iPhone más fino jamás creado, con 0,56 cm de grosor. Es ligero y tiene una gran pantalla.

Apple anunció la versión de iPhone Air, que tiene un grosor muy fino. ( - /Apple)

Además de los nuevos modelos de iPhone, la empresa también anunció la versión iOS 26, que estará disponible a partir del lunes 15 de setiembre.

En esta nueva versión de iOS, tiene nuevas prestaciones de Apple Intelligence. Por ejemplo, se permitirá traducir en tiempo real textos y audios en Mensajes, Facetime y Teléfono.

La empresa pensó más allá del diseño y la tecnología del dispositivo. Esta marca informó que, como parte del plan Apple 2030 de reducir las emisiones, este celular está fabricado con un 30% de materiales reciclados, incluyendo un 85% de aluminio reciclado en la cubierta y cobalto completamente reciclado en la batería.

También compartió que el 35% de la energía que se utilizó para la fabricación es de origen renovable, como la energía solar y eólica.

El iPhone 17, con capacidad de 256 GB y 512 GB y chip A19 y resistente a los arañazos, estaría a la venta el viernes 19 de setiembre.

Otros lanzamientos

Apple también anunció otros nuevos lanzamientos como el Apple Watch Series 11, Ultra 3 y SE 3, así como los AirPods Pro 3.

El Apple Watch Series 11 estará disponible en color gris espacial, negro, azabache, oro rosa, plata, titanio pulido natural, oro y color pizarra.

Por otra parte, el Apple Watch Ultra 3, el más avanzado y con más prestaciones de salud, fitness, seguridad y conectividad, tiene dos opciones de color: titanio natural o negro. Recordemos que este es un reloj deportivo para atletas y amantes de todo tipo de aventuras.

El Apple Watch SE 3 estará disponible en color medianoche o blanco estrella.

Apple anunció varias versiones de Apple Watch, entre ellas la SE 3. (Apple Watch SE 3/Cortesía)

Además de estos nuevos modelos, la gigante tecnológica anunció la versión WatchOS 26, que traerá nuevas aplicaciones que mejorarán la experiencia de los usuarios.

Por ejemplo, con Sleep Score o Calidad del Sueño, los usuarios podrán medir su calidad de sueño, cuyos datos se pueden registrar en el dispositivo, con watchOS 26. Además, se podrá registrar la frecuencia cardiaca y respiratoria, la temperatura de la muñeca y el oxígeno en sangre.

También, por medio de Workout Buddy, los usuarios podrán ver y crear entrenos. Esta app analizará los datos de entrenamiento y el historial de fitness del usuario para ofrecer mensajes de audio de motivación.

Con la introducción de esta nueva versión de WatchOS, los usuarios podrán traducir automáticamente los mensajes al idioma preferido y, además, podrán acceder a la app de Notas para crear o consultar la información que tiene guardada, directamente desde la muñeca.

La nueva versión de WatchOS estará disponible el lunes 15 de setiembre, mientras que los nuevos modelos de Apple Watch estarán a la venta en tiendas el 19 de setiembre.

