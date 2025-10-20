WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos de celulares desde el 31 de octubre

WhatsApp dejará de funcionar en varios modelos antiguos de Android y iPhone desde el 31 de octubre. (Shutterstock)

Miles de usuarios perderán acceso a WhatsApp debido a que la aplicación dejará de ser operativa en modelos antiguos de teléfonos inteligentes. A partir del 31 de octubre de 2025, la compañía Meta Platforms suspenderá el soporte en dispositivos con Android 5.0 o anterior y iOS 15.1 o previos.

El cambio responde a la necesidad de mantener estándares de seguridad y rendimiento, ya que los sistemas operativos antiguos no cuentan con las actualizaciones necesarias para ejecutar las nuevas funciones del servicio de mensajería.

Modelos de Android que perderán acceso

La suspensión afectará a dispositivos lanzados hace más de una década. Entre los Samsung impactados están: Galaxy S3, S4 Mini, Note 2, Core, Trend y S5. En Motorola, los Moto G (primera generación) y Moto E (2014) quedarán sin soporte.

En la marca LG, los modelos Optimus G, Nexus 4, G2 Mini y G3 también dejarán de funcionar con la app. Los Sony Xperia Z, SP, T, V y Z2, así como el HTC One M8 y el Huawei Ascend Mate 2, figuran igualmente en la lista.

iPhone que quedarán sin soporte

Los iPhone 5, 5C, 5S, 6 y 6 Plus dejarán de ser compatibles con WhatsApp, especialmente aquellos que no lograron actualizarse más allá de iOS 12. La empresa recomienda verificar la versión del sistema y actualizarla, si es posible, a una versión superior.

Los usuarios deben hacer una copia de seguridad antes de cambiar de dispositivo. (Shutterstock)

¿Cómo proteger sus chats y archivos?

WhatsApp recomienda realizar una copia de seguridad antes de migrar a un nuevo dispositivo. El respaldo puede guardarse en Google Drive o iCloud, dependiendo del sistema operativo.

En caso de no poder actualizar el sistema, se aconseja migrar la cuenta a un teléfono más reciente para evitar la pérdida de información. Además, la compañía advirtió sobre los riesgos de instalar versiones no oficiales de la app, que pueden comprometer la privacidad y exponer los datos personales.

