¿WhatsApp le está fallando? Esto puede hacer para intentar mejorar su funcionamiento

Si WhatsApp le está fallando, se cierra inesperadamente, está lento o tiene problemas para enviar fotografías y videos, hay varias acciones que puede realizar para intentar recuperar su funcionamiento normal.

En las últimas horas, usuarios han comentado en redes sociales como Facebook y X han presentado distintos inconvenientes con la aplicación.

Algunos aseguran que la pantalla táctil deja de responder correctamente al ingresar; otros reportan cierres de sesión en la computadora y también existen quejas por problemas para enviar contenido multimedia.

Aunque una interrupción general del servicio solamente puede ser solucionada por WhatsApp, algunos de estos inconvenientes también pueden producirse por falta de almacenamiento, problemas de conexión o errores en el dispositivo.

WhatsApp, propiedad de Meta, anunció que incluirá publicidad para sus usuarios, lo que supone un cambio significativo para la plataforma de mensajería. (Shutterstock/Shutterstock)

Una limpieza de WhatsApp podría ayudar

Una de las primeras recomendaciones es liberar espacio ocupado por WhatsApp. Según explica Infobae en una guía tecnológica, acumular grandes cantidades de fotografías, videos y documentos puede afectar el rendimiento de la aplicación y del teléfono.

El proceso es sencillo. Ingrese a WhatsApp > Ajustes > Almacenamiento y datos > Administrar almacenamiento.

Ahí podrá identificar los archivos que más espacio consumen y eliminar aquellos que ya no necesita. Es importante revisar cuidadosamente antes de borrarlos, pues la eliminación puede ser definitiva si no existe una copia de respaldo.

Pruebe estos pasos antes de reinstalar

Si liberar almacenamiento no funciona, compruebe que la conexión a Internet esté funcionando correctamente. Puede cambiar temporalmente entre wifi y datos móviles para descartar que el problema provenga de la red.

También puede reiniciar el celular y comprobar si existe una actualización pendiente de WhatsApp.

Cuando el inconveniente aparece únicamente en la computadora, volver a vincular WhatsApp Web puede ayudar si se trata de un problema local de la sesión.

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Si muchas personas están experimentando los mismos inconvenientes simultáneamente y se confirma una caída general de WhatsApp, ninguna limpieza del teléfono solucionará el problema y habrá que esperar a que el servicio sea restablecido.

Antes de eliminar completamente la aplicación, conviene además asegurarse de tener una copia de seguridad de las conversaciones, para evitar perder información importante.