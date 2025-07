A peón que echaron y que lloró porque extrañará a perrita del trabajo le cambió la vida: “Me llamaron hasta de Brasil”

En un campo de San Vicente, al sur de la provincia de Buenos Aires, sobre un camino de tierra y mientras el sol cae, un hombre llora arriba de su caballo.

Se llama Víctor Díaz Miguel, de 31 años, y acaba de ser despedido por su patrón luego de once años de trabajo ininterrumpido.

A medida que avanza, se filma y relata su historia. Más tarde ese video se haría viral. Un equipo de La Nación de Argentina fue hasta Ezeiza para conocer el detrás de escena de su historia.

Víctor Díaz lloró por dejar a su perrito (TikTok/TikTok)

“Mi patrón me echó por hacer videos para las redes sociales”, manifestó, aun compungido, Miguel.

Según el peón, el argumento que le dio su empleador fue que ese contenido era ofensivo para todos los trabajadores del campo. Luego de darle la notificación, le manifestaron que su liquidación ya estaba en el banco.

Pero ese dinero no le duró mucho.

“Me despidieron hace ocho días y ya no tengo nada. Me lo gasté todo entre mudanzas y alquiler”, aseguró Miguel, quien no descarta tomar acciones judiciales al respecto. Sobre la asesoría legal que recibió estos días, dijo: “Recibí mensajes de más de 1000 abogados que me ofrecieron sus servicios”.

Sobre sus responsabilidades, Miguel apuntó que “hacía de todo, pero principalmente era el encargado de hacienda y cuidaba a las vacas”. Además de trabajar, vivía en el lugar.

Gracias a la viralización del video, Miguel manifestó que le ofrecieron muchos trabajos, desde jardinería hasta mantenimiento de piletas. “También me llamaron de Brasil: una empresa se ofreció a ayudarme con dinero”, confesó.

En una de las escenas más emotivas del video viral, se la ve a Manchita, una de las perras del lugar donde trabajó durante todo ese tiempo, siguiendo sus pasos. “Mi sueño es volver a trabajar en el campo y si se da, me gustaría volver a buscarla”, concluyó.

Operativo en el establecimiento

La repercusión fue tal que el registro fílmico, que registró el propio peón, llegó al Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires, que de inmediato envió una comitiva al establecimiento. Allí constataron que las condiciones en las que vivía el peón eran deplorables.

“La historia de Víctor Díaz conmovió a todo el país. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, encabezado por Walter Correa, inspeccionamos su lugar de trabajo y constatamos graves irregularidades”, expresaron desde la cuenta oficial en X y acompañaron la publicación con un video de la vivienda.

Entre las anomalías encontradas se mencionaron “cables expuestos, ausencia de elementos de protección personal y condiciones higiénicas deficientes tanto en el lugar de trabajo como en la vivienda”. A raíz de esto, el empleador fue intimado a regularizar la relación laboral y garantizar condiciones mínimas de salud y seguridad.

El video del humilde peón es muy conmovedor.